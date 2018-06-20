龔照勝遺產風波 元配兒勝繼母

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中國時報
／台北報導

前金管會主委龔照勝，2016年3月與友人聚餐時心肌梗塞死亡，身後留有北市內湖成功路一間中古豪宅，由第二任妻子凌美琦續住，但龔的兒子龔昱明主張，遺產應平均分配，提起返還不當得利訴訟。士林地院審理後，判決凌應返還部分房產，若想要繼續居住，須按月支付龔子3萬多元租金。全案仍可上訴。

龔照勝曾任台糖董事長，在2004年到2006年間擔任首任金管會主委，他曾被媒體拍到與友邦信用卡財務長凌美琦出雙入對，龔當時表示，自己已與黑松企業千金張玲離婚，2005年間，與凌美琦再婚，2人同住在內湖成功路，直到2016年龔照勝猝死，其元配的兒子龔昱明自美返台，決定向後母追討遺產。

凌美琦主張，房產是她與龔兩人同住的屋子，並不是無權占有，龔逝世後，她幫忙清償以房產向銀行抵押貸款，共有1659多萬元的債務，如果龔的兒子想要分房產的話，也必須負擔一半的債務。

但龔的兒子則說，當時他人在美國，清償債務是凌一人決定，當初並未告知，他也不知道有這筆債務，因此不願意負擔。

士院審理後認為，縱使債務是龔照勝生前向銀行借貸，但未經龔的兒子同意就清償，已經影響到他分配遺產的權益，因此駁回凌抗辯負債要從遺產中抵銷。

另再衡量該屋申報總價額為790萬627元，租金投資報酬率為10％，遺產一人一半之下，判決凌美琦自龔照勝過世後，每月應該要給付給龔昱明3萬2919元的租金。

(中國時報)

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