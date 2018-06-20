不槍決遭嗆滾蛋 邱太三冷處理

2018年06月20日 04:10 中國時報 張孝義 ／台北報導 ／台北報導

接連發生殺人分屍暴力案件，網購業者「486」公開嗆聲法務部長「如果不執行死刑就滾蛋」，對此，法務部長邱太三昨天下午被問到此事，沉默地坐在會議桌前思考，沒有正面回應；法務部官員則重申，暴力殺人事件與廢止死刑或不執行死刑並沒有必然關聯，應該要經由社會安全網努力解決問題。

法務部長邱太三就任後，沒有執行任何死刑，前天再發生分屍案，不僅被害家屬要求判死刑，網友們更群情激憤地要政府執行死刑，網購業者「486」則在臉書把矛頭指向邱太三。

他表示，死刑本身不是「以牙還牙」，而是「讓犯錯的人得到相對應的懲罰與代價」。他嗆聲邱太三「如果你再不執行死刑，就請你滾蛋」，要法務部立即恢復執行死刑。

邱太三沒正面回應此事；法務部官員則說，從學者實證研究，社會治安與暴力殺人案件的增減，與廢止死刑或不執行死刑並沒有必然的關聯性。

法務部指出，對最近的社會重大暴力殺人事件，應經由社會安全網做縝密的架構，社會安全網的建制、實踐，目前也是政府努力的目標，相關權責機關如警政、教育、社會福利、就業服務等，還有社會大眾、NGO團體等，都應努力並善盡社會的一份力量來解決問題。

只是，如同司改委員小燈泡媽所言，她沒看見政府做了那些補破網的努力，小燈泡爸爸更請求將凶手判死刑，面對排山倒海的壓力，過去王清峰因不執行死刑下台，法務部長邱太三的下一步值得關注。

(中國時報)