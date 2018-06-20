不槍決遭嗆滾蛋 邱太三冷處理

友善列印
中國時報
／台北報導

接連發生殺人分屍暴力案件，網購業者「486」公開嗆聲法務部長「如果不執行死刑就滾蛋」，對此，法務部長邱太三昨天下午被問到此事，沉默地坐在會議桌前思考，沒有正面回應；法務部官員則重申，暴力殺人事件與廢止死刑或不執行死刑並沒有必然關聯，應該要經由社會安全網努力解決問題。

法務部長邱太三就任後，沒有執行任何死刑，前天再發生分屍案，不僅被害家屬要求判死刑，網友們更群情激憤地要政府執行死刑，網購業者「486」則在臉書把矛頭指向邱太三。

他表示，死刑本身不是「以牙還牙」，而是「讓犯錯的人得到相對應的懲罰與代價」。他嗆聲邱太三「如果你再不執行死刑，就請你滾蛋」，要法務部立即恢復執行死刑。

邱太三沒正面回應此事；法務部官員則說，從學者實證研究，社會治安與暴力殺人案件的增減，與廢止死刑或不執行死刑並沒有必然的關聯性。

法務部指出，對最近的社會重大暴力殺人事件，應經由社會安全網做縝密的架構，社會安全網的建制、實踐，目前也是政府努力的目標，相關權責機關如警政、教育、社會福利、就業服務等，還有社會大眾、NGO團體等，都應努力並善盡社會的一份力量來解決問題。

只是，如同司改委員小燈泡媽所言，她沒看見政府做了那些補破網的努力，小燈泡爸爸更請求將凶手判死刑，面對排山倒海的壓力，過去王清峰因不執行死刑下台，法務部長邱太三的下一步值得關注。

(中國時報)

龔照勝遺產風波 元配兒勝繼母 17直播狠砍薪 4姝怒喊委曲

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。