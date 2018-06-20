17直播狠砍薪 4姝怒喊委曲

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中國時報
陳柏安／台北報導

《周刊王》直擊「鐵肺歌后」彭佳慧與知名餐飲集團經理吳英杰，當街熱情擁吻，這起桃色風暴愈燒愈旺，吳英杰不斷遭網友起底，甚至在臉書社團影射他是花心男，導致事業瀕臨危機。不過吳英杰的大姊夫、刑事局副局長馬振華私下向友人透露，吳英杰獨自撫養8旬老母，相當孝順，「實在無法忍受小舅子繼續被抹黑！」對此，《周刊王》詢問該餐飲集團相關情事，至截稿前未獲回應，吳英杰方面也拒絕回應。

藝人黃立成創辦的「M17 Entertainment」集團，日前在美上市失利退場，被質疑「營運狀況恐不如外界想像風光」。其實從4月起，4名該集團旗下的「17直播」直播主，即向《周刊王》爆料，指「17直播」有「換約」「砍薪」「降獎金」等三大手法，讓她們感到很委曲！　關於「M17」赴美掛牌後又暫緩上市等情事，17公關黃思嘉表示，財報所顯示的虧損，都是非現金流的部分；至於直播主控訴的內容，因不清楚個案狀況，無法回應。

《時報周刊》報導，髮際線原本就「高人一等」的彭于晏，日前在大陸廈門參加一場活動時，由於有幾絡「劉海」蓋住兩側額頭，意外引爆網友「彭于晏有沒有M型禿」的大混戰，彭于晏經紀人Amelia表示：「對於這種莫名的問題不做回答，藝人的狀態一切很好，謝謝關心。」《周刊王》本期附贈「第一長腿」林茉晶跨頁美照！更多精采內容，詳見今日「聯姻」上市的《周刊王》《時報周刊》。

(中國時報)

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