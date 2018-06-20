侯強調 不會託人做違法事

2018年06月20日 04:10 中國時報 林縉明 、 葉德正 、吳岳修、 譚宇哲 ／綜合報導 、吳岳修、／綜合報導

國民黨新北市長參選人侯友宜文化大學宿舍爭議延燒，台北市議員接連爆料，新北市官員兩度赴北市都發局，盼北市府認定可以做為學生宿舍，台北市都發局長林洲民19日證實，新北官員確實到市府討論此案，至於是否涉及關說？他不在場無法評論，相關人員已撰寫備忘錄，送交北市政風處調查。國民黨新北市長參選人侯友宜19日受訪時強調，這一輩子，不會也不需要拜託別人去做違法的事情。

事證送交政風處調查

林洲民表示，新北市城鄉局副局長汪禮國、副總工程司等人6月11日曾到北市府，隔日新北市府副秘書長邱敬斌、汪禮國又到北市府，2次會議都發局建管科、規劃科、建管處有同仁參與。

林洲民說，根據同仁轉述，對方來訪前有電話告知要來討論文大宿舍案，到場後也有討論相關細節，是否涉及「關說」？因人不在場無法評論，相關事證已交由政風處調查。

至於文大宿舍後續處理，林洲民重申，依《台北市土地使用分區管制自治條例》，該土地僅能做集合式住宅，不得做寄宿住宅，上周已到場現勘，近期會發函教育部確認，一旦確認是寄宿住宅，可分三階段處6萬、10萬、30萬元罰鍰，罰到改善為止。

民進黨向監察院陳情

邱敬斌日前摔紙怒嗆新北市議員何博文，新北市議會民進黨團總召李坤城19日率議員何博文、鍾宏仁開記者會痛批邱敬斌「摔紙掩飾不了關說事實」，並前往監察院遞交陳情書，請求調查邱敬斌等人是否失職？朱立倫也應該率相關官員到議會報告，不要當神隱市長。

綠營近來猛打侯友宜文化大學宿舍議題，名嘴周玉寇幫腔指「年底國民黨新北市長將換人選」，新北市長朱立倫19日主持市政會議時表示，選舉時各種謠言都有，不用太在意，「很多人把政論節目當娛樂節目看，聽聽笑笑就好。」

侯友宜近日文大宿舍爭議案纏身，媒體關心侯看似乎有疲憊，是否覺得委屈？侯友宜說，辛苦工作本來就是選戰必經的過程，身體沒有問題，也不會委屈，「沒有關係嘛，選舉就是這樣，我會尊重他們的想法。」

(中國時報)