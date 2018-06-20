侯友宜強調沒違法 問心無愧

2018年06月20日 04:10 中國時報 林縉明 、 譚宇哲 、 葉德正 ／綜合報導 ／綜合報導

國民黨新北市長參選人侯友宜文化大學宿舍爭議延燒，台北市議員接連爆料，新北市官員兩度赴北市都發局，盼認定可以做為學生宿舍，台北市都發局長林洲民19日證實此事，相關人員已撰寫備忘錄，送交北市政風處調查。侯友宜強調，「我這一輩子問心無愧，不會也不需要拜託別人去做違法的事情。」

林洲民稱事證交政風處

林洲民表示，新北市城鄉局副局長汪禮國、副總工程司周繼祖等人6月11日曾到北市府，隔日新北市府副祕書長邱敬斌、汪禮國又到北市府，2次會議都發局建管科、規畫科、建管處都有同仁參與。

林洲民說，根據同仁轉述，對方來訪前有電話告知要來討論文大宿舍案，到場後也有討論相關細節，是否涉及「關說」？因人不在場無法評論，相關事證已交由政風處調查。

至於文大宿舍後續處理，林洲民重申，依《台北市土地使用分區管制自治條例》，該土地僅能做集合式住宅，不得做寄宿住宅，上周已到場現勘，近期會發函教育部確認，一旦確認是寄宿住宅，可分三階段處6萬、10萬、30萬元罰鍰，罰到改善為止。

妻子公司依法繳稅登記

邱敬斌日前摔紙怒嗆新北市議員何博文，新北市議會民進黨團總召李坤城19日率議員何博文、鍾宏仁開記者會痛批邱敬斌「摔紙掩飾不了關說事實」，並前往監察院遞交陳情書，請求調查邱敬斌等人是否失職？朱立倫也應率相關官員到議會報告，不要當神隱市長。

侯友宜19日晚間到新莊參加市政說明會指出，他不會也不需要去做違法的事情，像他這種個性，這輩子問心無愧，面對生死都不害怕了，「我會好好打贏這場選戰。」

被問到妻子任美鈴被指在所持有的土地上以「又昱」名義興建集合式住宅，並有4個公司登記在此地，對此，侯友宜表示，一個地點登記多家公司，在民間企業是很正常的現象，「只要依法繳稅、依法設立都沒有問題。」

(中國時報)