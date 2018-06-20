公益宣導 鄭文燦被嗆下台

2018年06月20日 04:10 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

由公益彩券盈餘舉辦的「Happy Run公益路跑」將於8月18日在青塘園公園登場，市長鄭文燦宣傳致詞時直讚桃園施政滿意度是六都唯一得到五星肯定，民調滿意度近8成，沒想到遭一名自覺受委屈的婦人反嗆、落淚高喊「下台」，場面一度尷尬。

Happy Run路跑8月登場

寶貝潛能中心承辦的「Happy Run公益路跑」，除延續4關水關讓參加的民眾清涼一「夏」，今年還增加「泡泡奇蹟」，邀請達人製造創意泡泡同歡。為了鼓勵身障者走出戶外參與互動，也請來陪跑員，更規畫4大身障關卡，讓民眾體驗視障、聽障、肢障等的不便。

鄭「謝謝妳」化解尷尬

鄭文燦說，桃園市每年約分配到10億元公益彩券盈餘，用於送餐服務、復康巴士、愛心計程車、安置貧窮邊緣戶等。他提到桃園社會福利受到高度肯定，施政滿意度是六都唯一得到五星肯定，民調滿意度高達78％、不滿意不到6％，成績冠全國，走在其他直轄市前面。

鄭文燦在台上講的口沫橫飛，台下突然出現一名婦人怒嗆「鄭文燦下台」，她還越講越激動、一度落淚崩潰，大喊自己求助無門。

鄭2度透過麥克風說：「任何民眾的意見表達都尊重」，婦人仍持續高喊「下台」，鄭提高音量請工作人員將她帶到為民服務中心，並以「謝謝妳」結束尷尬場面。

桃園警方隨即請婦人到為民服務中心，據了解她是因為離職和雇主發生借貸糾紛引爆不滿，雙方將對簿公堂，市府也允諾協助調解。

(中國時報)