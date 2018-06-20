中市促中央規範電動自行車

台中市議員賴義鍠19日在總質詢表示，電動自行車不遵守交通規則，變成馬路亂象，也妨礙守法用路人安全。（盧金足攝）

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中國時報
／台中報導

電動自行車不用考駕照、不用戴安全帽，速度又比自行車快，連外籍移工都騎上路，任意穿梭快車道，險象環生！台中市議員19日總質詢時質疑未掛車牌怎麼取締？台中市長林佳龍強調，除取締與宣導並重，市府將進一步促請中央制定更全面性的規範。

議員質疑 未掛牌怎取締

市議員賴義鍠出示在馬路上拍的電動自行車違規照片，很多外籍移工來台灣，買電動自行車當代步工具，有的騎電動自行車上路，如入無人之境，用路人被騎電動自行車違規亂闖的騎士撞到，如何釐清罰責？國中生騎電動自行車，規避騎機車法定年齡，安全也堪慮。

「連潭雅神自行車道都有人騎電動自行車，車速很快，安全誰來管！」市議員羅永珍表示，自行車道本來是市民運動休閒的地方，近來電動自行車湧入，建議中央應立法掛牌，才能達管理之效。

林佳龍強調 取締宣導並重

台中市警察局長楊源明表示，電動自行車現行規定比照一般自行車，市府依《道路交通管理處罰條例》取締電動自行車等慢車類違規案件，今年1至5月告發違規案件約410件；去年也行文各分局加強取締違規，包括未兩段式左轉裁罰300至600元，保障道路安全。

交通局長王義川指出，交通部2017年召開「道路交通管理處罰條例部分條文修正草案會議」，研議將增電動自行車登記、領用及懸掛車牌的規定及牌照格式，進一步制定全國適用的規範。

針對電動自行車成為馬路亂源，林佳龍強調，適應新型態交通工具，要加強執法取締違規者，也要求向工業區廠商要求向外籍移工宣導法令，保護守法用路人。

(中國時報)

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