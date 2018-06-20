曾文南化水庫進帳 稍解水荒

台南13日至19日連續降雨，為曾文、南化水庫帶來9000萬噸進水量，足以供應台南地區3個月用水量。圖為曾文水庫。（李其樺攝）

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中國時報
／台南報導

台南地區自13日起至19日連續降雨，為曾文水庫和南化水庫合計增加9000萬噸進水量，足以供應台南地區3個月的民生用水。不過是否能讓台南市解除一階限水？水利署南水局表示，還要觀察後續幾天降雨是否充足。

供應3個月民生用水

今年梅雨季晚到，台南市曾文、南化水庫面臨水荒，尤其是曾文水庫水位更是一度探底，最低時儲水率僅剩2％，原本僅能供應台南地區民生用水至7月底。所幸13日起受鋒面影響，南台灣各地開始陸續降雨，至19日仍不時有豪雨降下，有效改善水庫缺水荒。

水利署南水局副局長簡振源指出，從13日至19日曾文水庫累積降雨量已破270毫米，南化水庫也有260毫米降雨量，預估可為曾文水庫帶來6000萬噸進水量，南化水庫也有3100萬噸進水量，其中1000萬噸是從甲仙攔河偃引水入南化水庫，共可為2座水庫帶來9000萬噸進水量。

二期稻作灌溉有變數

簡振源表示，多虧這幾天連續降雨，曾文和烏山頭水庫儲水率由2％，一口氣回升至11％，有效儲水量達6200萬噸，南化水庫儲水率也由20％，回升至40％，有效儲水量達3700萬噸，曾文及南化兩座水庫現有儲水量和進水量預估可供應台南地區3個月的民生用水，不過，能否兼顧嘉南平原二期稻作農業灌溉用水，還存有不小變數。

簡振源說，雖然這幾日降雨明顯改善水情，不過是否足以讓台南市解除一階限水的限制，仍須視未來幾天的降雨量是否充足再作通盤檢討。

(中國時報)

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