北嶺公幼不足 教育局挺增班

高雄市教師職業工會19日陪同北嶺附幼家長及教師，赴市府鳳山行政中心陳情，疾呼「市區公幼要增班，教保空間要合理」。（李義攝）

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中國時報
／高雄報導

高雄市教師職業工會19日陪同路竹區北嶺國小附幼的家長至教育局陳情，要求教育局先解決空間不足後再增班。不過，北嶺社區發展協會則發表聲明力挺增班需求，籲請回歸教育專業，交給教育局與學校評估。

空間狹小 師長籲先解決

北嶺附幼家長及教師表示，附幼下學期增設1班15名幼生，但空間太狹小，不符合《幼兒園及其分班基本設施設備標準》規定的「每人2.5平方公尺」盼能先解決空間問題後再增班。

工會理事長董書攸表示，北嶺附幼107學年報名人數有34人，最後錄取20人，錄取率為58％。然而，全市218所公立幼兒園，今年錄取率等於或低於58％的幼兒園，至少有14個行政區100所。呼籲教育局應比照北嶺附幼標準，讓14個行政區的99所幼兒園也增班。

今年「平均錄取率」最低的前5名是鳳山、三民、楠梓、小港、仁武區，家長叫苦連天，為爭取入學都被迫往周邊有公幼的學校爭取錄取機會，他們的權益也不應被忽視。

資源匱乏 被迫越區就讀

副理事長陳建志更痛批，高雄公幼為六都之末，市府寧可花1千萬元整修公園，卻不願投資1班公幼2名教師薪資150萬元。

教育局表示，偏鄉的幼教資源不足，北嶺國小附近沒有私幼，交通又不便，幼教資源匱乏，所以，優先增班。

北嶺社區發展協會則發表聲明力挺增班，指北嶺地區工廠林立，上班民眾為方便接送幼童，皆登記就讀北嶺附幼，造成北嶺地區居民幼童每年中籤率偏低，當地又無私幼，居民被迫要長途跋涉至路竹地區就讀。

聲明說，經教育局、校方及當地居民協商，評估可在不影響幼兒園及國小教學空間原則下，增設1班，容納未中籤的14名幼兒。

(中國時報)

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