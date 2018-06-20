對手端牛肉 局處護航柯政

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中國時報
／台北報導

近日在交通月票票價、重陽敬老金發不發以及公宅經費等議題上，台北市長柯文哲與民進黨台北市長參選人姚文智頻頻針鋒相對，姚甚至喊出「交通月票0元」，柯文哲19日再嗆姚，「請他明確公布答案就好，到底要怎麼做？」北市相關局處也動起來，昨連開2場記者會替柯政護航。

柯文哲昨天表示，在他的選舉主軸「進步價值、光榮主軸」之下，還有一個原則叫做「務實跟對話」，務實就是人民厭倦藍綠意識型態時，「請解決我生活上面臨的問題」，不管是托嬰、托幼、托老、公共運輸、交通問題，強調政治要落實在人民生活的每一天。

柯以這次其他參選人對交通票價、重陽禮金、公共住宅等批評來舉例，他說，當人家說捷運可以0元的時候，或是說公宅用10分之1價格就可以蓋，「當然我們就覺得說這是真的、還假的？」

不僅柯文哲對姚文智所提的政策頗不以為然，昨天下午都發局、交通局也分別針對公宅規畫和月票訂價大動作開記者會。

交通局表示，如果提供免費的定期票，每年市庫需補貼至少300億，如果是800元，補貼金額也要35億。此外，如果是採電商回饋點數，以現行UUPON點數計算，「每月要消費25.6萬元」，才能享受0元搭到飽。

都發局長林洲民更親上火線強調，依照過去北市府推動公宅及都更經驗，若採用姚文智提出的方案，至少要花60年才能達到2萬戶目標，如果要縮短到20年完成，容積獎勵上限勢必要放寬5至10倍，市府釋出高額容積會衍生許多不公平問題。

姚文智表示，台北市應該將各種可能的消費與公共支出結合，電子票證及電子消費的整合是態度問題，「過去這些方案被提出後，可能都在柯市長桌上」，台北市捷運加公車的補貼每年花費80億，宣稱省錢的市長，應可更省錢來做。但對於北市府交通局、都發局昨天下午都開記者會「打臉」，姚辦則表示，目前沒有回應。

(中國時報)

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