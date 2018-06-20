林為洲爆民進黨洪耀福也來電勸進

2018年06月20日 04:10 中國時報 楊佳穎／台北報導

2018新竹縣長一役，國民黨決定提名新竹縣副縣長楊文科參選，立委林為洲屢屢表示自己「被做掉」，預計在22日公布自做民調結果。林為洲昨重申，仍會奮戰到底、跟著民意走。

他更進一步透露，除了前總統馬英九、新北市長朱立倫親自打電話關心他外，民進黨祕書長洪耀福也曾致電慫恿他參選，自己則要洪別見縫插針、少來這一套。

談到恐遭開除黨籍，林為洲直言，只因堅持遊戲規則跟制度，「真的無奈」，但一定會反抗，「不會只摸摸鼻子，這不是我的個性。」且黨中央改變遊戲規則，對國民黨來說是很大的傷害，將來年輕人、中生代，誰敢依照國民黨訂定的規則去走？

林為洲也說，黨中央無論提名前後，都不曾主動打電話來說明、聊一聊，也沒給予違紀相關警告，自己都是看媒體報導得知：「黨中央半年前到現在都沒有跟我聯絡過，只有正常協調時才會碰到。」

他透露馬英九在發「挺制度」聲明當天傍晚，有主動打電話關心，而朱立倫前幾天也有致電安慰，並表達黨中央這樣做對黨會有不利影響，連洪耀福也曾打電話來慫恿參選：「我說別再來（台語），見縫插針挑動矛盾，少來這一套！」

至於有人將「卡林」比喻為「換柱2.0」，林為洲則喊：「這次比換柱更嚴重，當時換柱雖然也經全國黨代表大會走程序，仍受到質疑，不過兩者不同的是，洪秀柱的民調落後，我是民調高被做掉。」

(中國時報)