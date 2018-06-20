不畏弱視樣樣行 許勝崴獎金捐社福

2018年06月20日 04:10 中國時報 謝瓊雲 ／彰化報導 ／彰化報導

2018總統教育獎名單揭曉，彰化縣共有5人獲獎，彰化縣長魏明谷19日邀請他們到縣長官邸共進午餐，其中天生弱視的許勝崴，視力僅0.03，卻是彈琴高手、田徑短跑選手，還擅長演說和寫作，更把各項比賽獎金存起來捐給社福機構，令人感動。

今年總統教育獎彰化縣共有二水國中傅郁琪、員林國中林倩羽、南鎮國小廖妤珊、培英國小王宥筌、文開國小許勝崴等5人獲獎，7月6日將北上總統府領獎；魏明谷19日邀他們共進午餐，聽他們聊自身故事和未來夢想，並加碼頒發每人1萬元獎學金。

天生弱視的許勝崴以流暢輕快的琴聲為活動揭開溫馨序幕。導師詹小慧表示，許勝崴的媽媽在市場賣魚，爸爸在台中上班，每天早出晚歸、努力工作賺錢，但勝崴非常懂事貼心，從不讓照顧他爺奶、父母操心，學琴、練跑都靠毅力無數次苦練而成。

許勝崴除了捐出縣長的獎學金，他從小學一年級起，就把校內各項比賽獎金存起來，捐給身障社福機構，加上他幽默又樂觀，一直是全班同學正能量的典範。

魏明谷表示，5位獲獎者在各領域都有傑出表現，付出的時間、精神比別人多，堅強的意志力值得肯定；希望他們都能力爭上游，完成學業後，都能成為傑出的彰化縣民，為彰化努力，也希望他們繼續保持佳績，作為其他同學的榜樣。

(中國時報)