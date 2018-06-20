屏東逾千學子 報名體驗飢餓30

屏大學生體驗飢餓，用實際行動關心全球待援的貧童。（林和生攝）

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中國時報
／屏東報導

屏東大學選在6月20日世界難民日前夕，由77名學生在校內飢餓12小時，並將節省下來的餐費捐出，還有20所國高中及大專院校、共1561名師生，報名今年7月在高雄巨蛋舉辦的飢餓勇士大會師，挑戰30小時不進食固體食物，用實際行動關心全球待援的飢餓貧童。

根據台灣展望會統計，屏東區今年截至目前共有2270位師生參與12小時飢餓體驗，捐出餐費22萬7000元。屏東大學幼教系學生楊任芳指出，4年前曾參加飢餓勇士大會師，透過影片看到飢餓兒童及難民生活確實過得非常艱難，「自己少吃幾餐，能對他們有幫助，有什麼理由不去做？」

屏大電通系鍾至耀也說，這麼多人願意身體力行救援飢餓，讓人體會合作帶來的影響力，尤其在活動中看到缺水地區影片，更反思自己不珍惜水的行為，未來會少喝飲料，將錢省下來資助缺水地區兒童。

台灣世界展望會南區辦事處主任林惠君表示，展望會今年持續站在救援第一線，援助南蘇丹、剛果、索馬利亞、緬甸等脆弱國家中的飢餓與難民兒童，並關懷國內遭遇急難困境的家庭。

7月14、15日也會在林口綜合體育館與高雄巨蛋體育館同步舉辦的飢餓勇士大會師，將愛心送到國內外各個需要的角落；林惠君說，期待讓在戰火、飢餓中求生存的兒童及台灣急難家庭知道，他們沒有被遺忘，生命仍然有希望。

(中國時報)

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