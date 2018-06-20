打侯拉攏綠 柯恐打錯算盤

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中國時報

國民黨新北市長參選人深陷文大宿舍案爭議，台北市長柯文哲對外總稱「該怎麼處理就怎麼處理」，綠營議員逮到機會狂打侯，甚至爆出新北市府官員赴北市府「替侯關說」，連市府都發局長都跳出來參一腳，讓外界聯想到柯是否藉此與綠營聯手操作打侯，企圖修補與綠關係，有利操作棄姚保柯，但柯陣營恐打錯算盤，打侯流失藍營支持者，綠營支持者不見得買帳，形同雙輸。

侯友宜妻子名下文化大學宿舍違規使用風暴越遠越烈，甚至衍生出新北市府官員涉嫌赴北市都發局「關說」的案外案，表面上看似與柯文哲無關，實際上北市府不但配合綠營議員會勘文大宿舍，還「走漏」新北官員赴北市的消息，幾乎拳拳都揮向侯，白綠結盟打藍意味濃厚。

從文大宿舍事件爆發以來，柯市府與綠營兩邊配合相互做球斧鑿斑斑，先是王威中、王閔生開記者會爆料，新北市官員赴都發局關說文大宿舍案，當日都發局長林洲民接受廣播專訪馬上證實有此事，隨後洪健益再加碼稱，新北官員二度赴北市府，擺明要替侯尋求解套，市府再度配合演出，外界質疑市府偷放消息給綠打藍，即便北市府否認放消息給綠營，柯P也難脫質疑。

知情人士透露，近期北農總經理吳音寧案，柯不甩總統力挺吳，下令赴北農查帳，白綠關係降到冰點，默默出手打侯不僅可以轉移焦點，還能趁勢拉攏綠營。

但根據旺旺中時最新民調顯示，柯文哲若要尋求連任，爭取藍營選票，操作棄丁保柯才有勝選機會，而不是姚，侯友宜文大宿舍一事明顯是打錯對象，何況硬拖侯下水，只會讓藍營支持者更反感，柯佔不到任何便宜。

(中國時報)

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