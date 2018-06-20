新聞透視－打侯拉攏綠 柯恐打錯算盤

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中國時報

侯友宜文大宿舍案爭議擴大，綠營議員修理、北市府爆料新北市官員赴北市府「關說」，一搭一唱的動作過於巧合，坐實了柯文哲刻意向民進黨示好，保留棄保空間，不過，打侯不僅流失藍營支持者，綠營更不買帳，形同雙輸。

侯友宜妻子名下文大宿舍問題愈演愈烈，甚至發生新北市府官員涉嫌赴北市都發局「關說」的案外案，表面上看似與柯文哲無關，事實上，台北市府不但配合綠營議員會勘文大宿舍，還「走漏」新北官員赴北市的消息，頗有「結盟打藍」的意味。

柯市府、綠營兩邊配合，相互做球打侯的斧鑿痕跡頗深，先是民進黨台北市議員王威中、王閔生開記者會爆料，新北市官員赴都發局關說文大宿舍案，都發局長林洲民廣播專訪馬上證實。

隨後，民進黨議員洪健益再加碼爆料，新北官員二度赴北市府擺明替侯尋求解套，市府再度坦言不諱，雖然北市府否認「套招」，但柯文哲會不知情嗎？難免有瓜田李下之嫌。

近期北農總經理吳音寧案，柯文哲不甩總統蔡英文力挺吳，下令兩度赴北農查帳，兩人關係降到冰點，此時，北市府出手打侯不僅可以轉移焦點，還能趁勢拉攏綠營。

從兩岸一家親改口道歉說後，柯文哲「奸巧」的政治性格早已被看破手腳，此時，想要刻意打壓侯友宜拉攏民進黨，不只引起藍營反彈，更無法獲得綠營支持，完全占不到任何便宜。

(中國時報)

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