新安里流蘇步道 展現客家味

2018年06月20日 04:10 中國時報 賴佑維 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市客家事務局19日舉辦「平鎮客庄後生添手團─新安里流蘇步道改造」揭幕，由居民提供意見，讓流蘇步道結合農村社會及客家意象，設立掌牛郎雕塑、伯公伯婆公仔、客家山歌及客家歌謠解說牌等裝置藝術，讓步道更美更好玩。

客家局辦理「掌路寮守護客庄─平鎮客庄後生添手團」計畫，向中央客家委員會爭取補助執行的1年期計畫，透過深入社區，了解居民需求，並提出建議，協助改造社區角落。

其中平鎮新安里原地名關路缺，是早年為墾拓移民或買辦商家至楊梅、中壢的通行道路的中繼站，因地勢一高一低，形勢險要，可守可攻，因此得名。里內的社子支渠景觀流蘇步道也是居民運動、休閒的場所。

由添手團與居民討論後，決定以農耕社會象徵的水牛、耳熟能詳的童謠與詩詞作為象徵，推出各式裝置藝術。客家局長蔣絜安表示，水牛象徵客家人堅毅、刻苦、耐勞的本質，童謠與詩詞則讓大家了解客家先民胼手胝足、打拚的過程，也展現客家人的好客與熱情。

蔣絜安表示，此次社區景觀改造計畫「在散步中讀一本書」，經由社區由下而上提案，因為現代人閱讀時間減少，居民希望將家鄉打造成自然的人文生態學習環境，也讓遊客以輕鬆活潑的方式學習客家文化。希望藉由裝置藝術，給予流蘇步道嶄新的生命力，讓居民、遊客藉由散步、運動就可以彷彿閱讀一本書一樣。

(中國時報)