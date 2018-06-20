胡麻泡湯有夠慘 菱角種植動起來

2018年06月20日 04:10 中國時報 莊曜聰 、 鄭雅文 、 張伊珊 ╱綜合報導 ╱綜合報導

台南地區春季胡麻從5月中陸續採收，近幾日雨勢變大，伴隨偶爾大風，來不及採收的均倒伏田中，農民幾個月的苦心泡湯；而進入栽種期的菱角及採收中的蓮子總算等到水源挹注。嘉義縣沿海兩天來也有局部性大雨，傳出有蚵棚受損，因漁民無法出海作業，損失待統計。

台南善化、安定、西港都是胡麻的主要產地，受到去年冬季起少雨，及部分農地位置、灌溉因素考量，不少農民種起春季胡麻，今年早種的春季胡麻於5月中陸續採收，當時天氣炎熱，梅雨未來，農民大讚天公作美，但近日陸續採收或等待採收的胡麻，遇上這一波強降雨，沒曬乾的胡麻子發芽形同報銷、胡麻田植株倒伏、泡在雨水中收成無望，農民直呼「有夠慘」。

相較於胡麻，菱角的種植卻是全面「動起來」，台南官田菱角栽種面積全台第一，5月稻米收割後，因為水源短缺，只能靠著抽地下水、埤塘水來種植，連葫蘆埤的水都被抽乾，許多農民裹足不前，眼看產期就要因此受影響，所幸總算等到天降甘霖。官田區農會估計在這個星期種植高峰期後，種植面積可望達到300公頃，7月初結束種植，將可望達到350公頃的目標。

連日降雨對進入採收期的蓮子亦是好消息，白河區公所表示，從19日凌晨開始大雨不斷，推估可以緩解未來約兩周的旱象，也藉此補充二期作水源。

嘉縣沿海地區18日風強雨大，不少蚵棚架被吹倒，19日又有局部大雨，嘉義區漁會銷推部主任吳純裕表示，連日風雨，造成漁民無法出海作業，且受西南風吹拂，蚵棚不僅有受損可能，其蚵肉也會因此變瘦，但目前無法估算損失程度，需等鋒面過境後才能確切掌握。

嘉縣養殖漁業生產區發展協會執行長陳泓碩表示，嘉義養殖最大宗的虱目魚與白蝦，目前未傳出相關災情。由於這波梅雨鋒面分兩階段報到，期間隔了2到3天，不少漁民有充裕時間，提早進行水位調整與水質管理等因應措施。加上前陣子久旱不雨，導致魚蝦成長緩慢，因此漁民反而「渴望梅雨」，尤其是對虱目魚的生長而言，會相對比較快速。

(中國時報)