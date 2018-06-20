反建三興段公宅 居民怒吼

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中國時報
／台北報導

北市府推動公共住宅政策，有意在嘉興街環保局回收場興建三興段公宅，獲得當地里長、黎順里長吳明耀支持，但周邊反對居民擔憂蓋公宅會讓壅塞交通雪上加霜，並質疑公宅推動過程市府、里長黑箱作業，昨（19日）聚集回收場前高喊「還我公園綠地，拒絕黑箱公宅」，希望市府不要蓋公宅改做為公園綠地使用。

位於信義區嘉興街環保局回收場，啟用至今數十年，居民長期忍受飄出異味，期盼回收場早日搬遷，如今回收場搬遷有譜，居民原本期待開闢公園綠地，提供休憩使用，未料，市府計畫興建19層樓高、560戶公共住宅，而且已經進入招標階段，地方居民質疑市府為傾聽民意，強行推動公宅興建。

反對蓋公宅的中華基督教便以利教會牧師徐壯華指出，回收場設置在當地幾十年，市府都沒有回饋，因里內沒有公園綠地，地方積極爭取蓋公園，沒想到換來卻是公宅，當地路窄、車流量大，勢必造成交通大打結，強烈反對蓋公宅。

反三興段公宅自救會發起人潘還珠表示，回收場是當地唯一塊淨土，市府、里長黑箱作業蓋公宅，日前反對居民遞交170份連署書，希望召開里民大會，讓民眾能夠表達立場，沒想到也被里長拒絕。

對此，吳明耀澄清是文件不齊全，並非反對召開里民大會，至於民眾提議蓋公園，他樂觀其成，但該地不是公園用地，絕非為推動公宅而黑箱作業。

都發局表示，回收場非公園用地，屬於第3種住宅，蓋公宅政策維持不變；因應國際鋼價波動大，廠商投標意願低，三興段公宅將變更設計，預計7月重新招標。

(中國時報)

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