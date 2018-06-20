彩券嬤 3次幫客人刮中百萬

篤信佛教的許阿嬤，開心第3度讓客人刮中百萬刮刮樂。（許家寧翻攝）

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中國時報
／花蓮報導

也太幸運了！花蓮1名賣彩券的許姓阿嬤，18日在釣蝦場兜售刮刮樂彩券，1間財神廟的董事長竟刮中100萬元大獎，豪氣高喊「店內吃快炒的單全買」，讓大家沾沾喜氣。篤信佛教的許阿嬤開心說，已經第3次幫客人挑到百萬彩券，「真正有福氣！」

幸運董座 豪氣請客

許姓阿嬤前日晚間在花蓮市一處釣蝦場推銷每張200元的百萬年終獎金彩券，一名林姓婦人心想自己沒偏財運，慫恿同桌的一間財神廟的鄭姓董事長購買，廟方會計掏出1000元一口氣買了5張，刮完後發現一張中了1張200元，另一張則是刮中數字1000000。

鄭男看到刮到這麼多零，還有點疑惑，找來許婦確認，發現竟是7萬張只有1張的頭獎100萬元，全部中獎數量只有100張，真的是非常幸運。

鄭男相當開心，找來釣蝦場老闆表示，外場這些客人點的熱炒他全埋單；最後他真的大方付了7萬多元，和大家分享中獎的喜悅。

朋友法師 預言應驗

虔誠拜佛的許阿嬤也開心在臉書分享，她受訪說，之前請1名法師喝茶，突然有1隻蒼蠅掉入杯子內，師父告訴她「最近應該又會讓人中大獎」，讚嘆師父說的果然應驗了，真是太厲害了。該名「佛海」法師也到阿嬤臉書留言，「恭喜您，您真的很幸運。」

許姓阿嬤臉上藏不住笑意，她笑說，這已經不是她第一位客人刮中大獎；繼先前客人刮中100萬，去年12月底，她在薑母鴨店也是幫客人挑了5張彩券，其中一張幸運中了頭獎200萬，沒想到才過半年，好運又再度降臨，真正有福氣。

(中國時報)

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