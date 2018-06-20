淡水藝術工坊 看見‧齊柏林

2018年06月20日 04:10 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

新北市淡水藝術工坊、得忌利士洋行分別因與廠商、創客合約到期後閒置半年，本月確定已與甫成立的「看見．齊柏林基金會」簽約出租，未來預計設立齊柏林影像圖書館，收藏齊柏林拍攝的數千小時影片並典藏逾30萬張照片，齊柏林基金會表示，本周將與淡水古蹟博物館完成點交，預計年底前進駐營運。

展示豐富影像資產

已故空拍導演齊柏林本月逝世滿1周年，台灣阿布電影公司董事長萬冠麗8日宣布成立「看見．齊柏林基金會」，讓齊柏林身後留下的豐富影像資產，透過非營利方式讓更多人看見。

「看見．齊柏林基金會」也在本月初與新北市文化局轄下淡水古蹟博物館簽約，以年租金78萬9000多元承租原本閒置淡水藝術工坊1、2樓與得忌利士洋行後棟空間。

串起老街藝術廊帶

「看見．齊柏林基金會」表示，目前預計在2場館設立齊柏林影像圖書館，收藏齊柏林拍攝的數千小時影片並典藏逾30萬張照片，本周會先與淡水古蹟博物館完成場館點交，預計年底前進駐營運，未來將陸續公布詳細營運計畫。

淡水古蹟博物館館長柏麗梅表示，淡水文化底蘊深厚，樂見非營利的齊柏林基金會進駐淡水老街，平衡近年來過盛的商業氣息，進而串連起藝術工坊、海關碼頭、雲門劇場、漁人碼頭等淡水老街末端的藝術廊帶。

(中國時報)