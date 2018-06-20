37泰雅師生 雪山登頂尋根

五峰鄉花園與桃山國小畢業生，與家長老師們一起登雪山，循著祖先的步伐，來到山頂上唱起古謠。（花園、桃山國小提供）

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中國時報
邱立雅／竹縣報導

五峰鄉花園與桃山國小畢業生，今年用登上雪山來當作畢業禮，用雙腳走過泰雅祖先遷徙之路，學生與家長、老師們在雪山之巔跳起舞步吟誦古謠，讓這趟尋根之旅備顯意義，而這些孩子們也因此有了「不一樣的眼神。」

循祖先遷移路徑

花園、桃山國小過去多次合作共同登山尋根，曾走過霞喀羅古道、大霸尖山，但學校老師調查後發現，泰雅族遷移的路徑有多條，全台各地泰雅族的聖山也不只大霸尖山，雪山也是其一，於是希望帶著畢業生們感受祖先遷徙的艱辛。

這次共有來自兩校17名學生參與，早在4月的時候就開始體能訓練，兩校校方也進行登山教育課程，讓學生認識雪山的地理環境、泰雅族歷史文化的定位。花園國小教導主任錢玉章坦言，過去用影片、歌謠、耆老口述等方式傳遞泰雅文化，對學生來說總是多了一層隔閡，直到真正踏上尋根之路，才開始有了改變。

咬牙含淚往上爬

學生與家長、老師在今年5月底正式登山，出發前，歷經了不少阻礙，甚至一度擔心抽不到「秒殺」的山莊房間，幸虧「祖靈有保佑」，讓一行37人得以順利啟程。桃山國小校長蘇美娟說，路途中不少學生咬牙含淚往上爬，甚至有人腳扭傷了，包紮後堅持要登頂，精神感動旁人。

登頂之時，學生與家長們也開始跳起泰雅舞蹈，牽著手轉圈，吟唱傳統古謠。「眼神都不一樣了」錢玉章表示，踏踏實實站在雪山，以崇山峻嶺為背景，眺望聖稜線、祖先走過的路、泰雅族傳統領域，耆老口中講述的大遷徙歷史，就像召喚回泰雅的精神一般，讓孩子們真真正正感受身上流著泰雅族的血液。

(中國時報)

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