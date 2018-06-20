花博進度90％ 9月試營運

2018年06月20日 04:10 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

2018台中世界花卉博覽會11月3日將開幕，豐原、后里、外埔3大展區進度已達90％以上，土建工程預計6月底竣工，豐原葫蘆墩園區第5區土建標達100％，后里森林園區「發現館」及「遊客中心」已完工；台中市長林佳龍19日表示，花博建設進度如期如質進行，9月1日迎接花博試營運。

議員期望帶動繁榮

市議會19日進行市政總質詢，市議員員張瀞分、李榮鴻與張廖乃綸等關切花博工程、植栽進度；市議員謝志忠、蔡雅玲、張玉嬿期望以辦奧運格局帶動地方繁榮，周邊建設配套措施也要到位。

台中市建設局長黃玉霖指出，外埔園區進度98％、豐原園區92％、后里園區92％，3個花博園區場館加速興建中，其中后里森林園區樹木保留共生，採用可回收再利用的綠建材，園區內2個展館完工，展現自然共榮精神。

豐原副都心見成果

外埔園區的植栽種植進度分為兩期，第1期植栽選種以適地適種為原則，約80％為台灣原生樹種，包括台灣海桐、台灣樹蘭、台東蘇鐵等，已於5月底完工；第2期種植劍蘭、文心蘭等台中在地花卉，預計9月前完成。

林佳龍表示，花博有火車頭效應，打造豐原副都心不是口號，後花博時期留下新農業、循環經濟、創新產業等，成果會留在后豐地區。

謝志忠並要求花博卡商店優惠要提早實施，市民口耳相傳，申請率自然提升。台中市經發局長呂曜志表示，已有2100家包括食衣住行的商店加入花博優惠，是否提早實施會積極研議。

(中國時報)