碾米廠煙塵噪音 村民受不了

雲林縣二崙鄉港後村荷包嶼的居民，19日到縣府抗議該村碾米廠產生的煙塵、噪音，已忍無可忍。（周麗蘭攝）

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中國時報
／雲林報導

雲林縣二崙鄉港後村荷包嶼50幾名居民19日前往縣府拉白布條抗議村裡日昇碾米廠產生的煙塵、噪音忍無可忍，烘穀期間全村無人敢在戶外曬衣服，多次抗議遲不改善；縣府環保局表示，去年與今年稽查該廠，粒狀汙染物未超過管制標準。

烘穀期間 整村煙塵瀰漫

村長蔡幸棣表示，設置20年的日昇碾米廠規模越來越大，二崙農會也委託其烘乾稻穀，該廠使用稻穀、柴油當燃料，烘穀期間整村煙塵瀰漫，晚上睡覺時髒空氣籠罩，村民檢舉10幾次，雖環保局也有檢測，但都沒有解決。

蔡幸棣說，2年前村民檢舉該廠有違建，最近得到縣府回函認定廠商確有違章建築，去年11月6日通知拆除，但碾米廠依然故我不理不睬，最近又變本加厲，村民半個月檢舉3次無效，實在沒辦法才來縣府請願。

檢舉無效 才赴縣府請願

一名老村民氣憤說，碾米廠的煙塵像風飛沙，看去霧煞煞，洗衣服都只能曬屋內，沒人敢在戶外曬衣服，否則穿了全身很癢，抗議也不理。

環保局祕書沈淑妧表示，2015年對該廠進行周界粒狀汙染物檢測，該廠超過排放標準值裁罰10萬元；2016年稽查2次粒狀汙染物、冷凍櫃低音馬達檢測都未超出管制標準，她希望業者能做好鄰居，正常操作空汙設備。

廠方表示 檢測都有通過

縣府建設處表示，該廠後方有一塊農地被使用為廠房，超過核定的農牧用地允許範圍，二崙公所查報是違章建築，目前候拆中。日昇碾米廠表示，環保局的檢測結果都有通過，也已向農糧署申請土地變更，不是違章建築，村民抱怨的他們會盡量改善。

(中國時報)

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