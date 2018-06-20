甲仙商家 赴北京觀摩取經

甲仙形象商圈總幹事陳誌誠、理事長陳敬忠（右）將到北京取經觀摩。（林雅惠攝）

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中國時報
／高雄報導

國內觀光景氣不佳，高雄甲仙遊客中心即將在今年10月吹熄燈號，甲仙形象商圈10名業者期待突破困境，自組小隊下周一將搭機啟航前往北京觀摩取經，希望走出閉鎖空間，學習大陸店家行銷及帶動觀光的手法。

遊客中心 10月熄燈

甲仙形象商圈理事長、統帥芋冰城老闆陳敬忠表示，甲仙南橫三星遊客中心是台糖土地，租金從9萬調漲至11萬，莫拉克風災後，業者自身營運壓力大又要煩惱租金來源，維護費用也不少，在經費考量下，會員決議今年10月租約到期就要吹熄燈號。

陳敬忠說，未來將在香草園設立一個遊客中心行政辦公室，商圈會員仍會繼續為甲仙觀光而努力，只是將來辦理活動將借用當地學校或社區來進行。

學習行銷 走出內耗

陳敬忠表示，甲仙區這2年來人潮確實有增加一些，但觀光消費不比莫拉克風災後開始復甦前2年還好，原因是整個大環境景氣不佳，許多人只是來走走逛逛而不購買產品不消費，今年端午節連假3天，街上人潮也不多，商圈期待出走到外面取經。

陳敬忠說，大陸經濟正快速蓬勃發展，甲仙形象商圈10名會員於是決定前往北京取經，希望擺脫官方方式實際融入對方生活，了解商家行銷的優勢，他更期待政府多開放國際觀光客，因為國內觀光若只是內耗，未來依舊沒有成長空間。

(中國時報)

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