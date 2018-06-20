護航吳音寧 農委會官股缺席臨時會

對於流會原因，總經理吳音寧不願發表評論，面對提問一律以「交由董事長發言」回應。（范揚光攝）

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中國時報
／台北報導
台北農產運銷公司臨時董事會19日意外流會，董事長陳景峻呼籲各方別讓北農成為政治角力的場所。

北農總經理吳音寧因業務推廣費風波未歇，北農19日舉辦臨時董事會討論查帳報告，不料農委會官股代表全數缺席，僅有北市府5席、民股4席共9人出席，最終因人數不足流會，外界批評農委會護航「媽寶」吳音寧，農委會官股則控柯市府未協調開會時間，雙方各執一詞，真相再度石沉大海。

北農業推費爭議延燒近1個月，更成為政治角力戰場，北農昨下午2時舉行臨時董事會，原規畫聽取監察人報告後討論是否有不法，沒想到會議不到半小時，身兼北農董事長的北市副市長陳景峻隨即以「開會人數不足」宣布流會，會後吳音寧更是快步離開，面對媒體提問一律以「交由董事長發言」回應。

由於先前總統蔡英文下令傾全黨之力相挺吳音寧，如今又「技術性流會」，對此北農常董張永成直言，綠營的護航把吳變成「媽寶」，不盡快釐清外界疑慮，反而會陷吳於不義，不知道農委會在怕什麼？

陳景峻指出，此次農委會5席代表全數缺席，僅有北市府的5席官股及4席民股出席，直言「集體缺席很奇怪！」陳景峻雖對官股缺席一事表示不知情，但也稱「可能因農委會現在忙收稻穀或是民股代表去自強活動。」

因參加自強活動缺席的農委會代表邱進福反嗆，市府未先協調開會時間，流會應該要怪柯文哲！至於為何其他官股代表也缺席？邱則低調表示，可能在忙著救蕉農。

另外，吳音寧會前在臉書PO出《台北市政府投資事業管理監督自治條例》被解讀為不願再到議會備詢，陳景峻表示，該他扛的就會扛，全部由他負責也沒問題。

知情人士表示，這齣戲恐怕是中央地方聯手演戲，因擔憂調查報告流出才出此策略，且可能要演到選舉前，北農是否合法行事依舊無解。

(中國時報)

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