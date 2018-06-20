限剩10齒做假牙 嬤哭：我有12顆

2018年06月20日 04:10 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

1名阿嬤到台中市議員李麗華服務處哭訴，老人家牙齒掉到剩下12顆，講話漏風，咀嚼困難，很想獲得市府假牙補助，但規定是只能剩10顆牙齒，有鄰居甚至建議阿嬤把多的2顆牙齒拔掉，以符合假牙補助資格。台中市長林佳龍19日在議會表示，後續將研議更彈性的申請條件，並尊重牙醫師的專業判斷，提供民眾貼心照顧。

李麗華表示，這名阿嬤經濟狀況不好，卻因多了2顆牙，不適用老人假牙補助，心疼老人家的不便，強調假牙補助原是政府美意，卻沒有做到位，希望政府放寬補助門檻，讓政策更彈性，這樣補助才有意義。

「近3年多市府實施老人假牙補助，已有4萬5000名長輩受惠，效果良好！」林佳龍說，目前市府提供全口與半口假牙服務，第一波提供有需求的民眾申請，後續將研議更彈性的申請空間，並尊重牙醫師的專業判斷，提供民眾更貼心的照顧。

台中市衛生局表示，假牙裝置補助是依咀嚼功能配合編列預算而定，依研究顯示，上、下顎剩餘牙齒4至5組對咬關係，約10顆牙以下，咀嚼功能僅剩28至35％，屬嚴重喪失咀嚼功能，優先恢復其咀嚼功能。

市府強調，未來將視經費編列及完成全口無牙長輩裝置假牙補助情形，商請2大牙醫公會研議，並經「台中市政府衛生局推動銀髮族假牙裝置補助計畫審查委員會」決議後，逐年檢討補助。

(中國時報)