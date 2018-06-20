限剩10齒做假牙 嬤哭：我有12顆

友善列印
中國時報
／台中報導

1名阿嬤到台中市議員李麗華服務處哭訴，老人家牙齒掉到剩下12顆，講話漏風，咀嚼困難，很想獲得市府假牙補助，但規定是只能剩10顆牙齒，有鄰居甚至建議阿嬤把多的2顆牙齒拔掉，以符合假牙補助資格。台中市長林佳龍19日在議會表示，後續將研議更彈性的申請條件，並尊重牙醫師的專業判斷，提供民眾貼心照顧。

李麗華表示，這名阿嬤經濟狀況不好，卻因多了2顆牙，不適用老人假牙補助，心疼老人家的不便，強調假牙補助原是政府美意，卻沒有做到位，希望政府放寬補助門檻，讓政策更彈性，這樣補助才有意義。

「近3年多市府實施老人假牙補助，已有4萬5000名長輩受惠，效果良好！」林佳龍說，目前市府提供全口與半口假牙服務，第一波提供有需求的民眾申請，後續將研議更彈性的申請空間，並尊重牙醫師的專業判斷，提供民眾更貼心的照顧。

台中市衛生局表示，假牙裝置補助是依咀嚼功能配合編列預算而定，依研究顯示，上、下顎剩餘牙齒4至5組對咬關係，約10顆牙以下，咀嚼功能僅剩28至35％，屬嚴重喪失咀嚼功能，優先恢復其咀嚼功能。

市府強調，未來將視經費編列及完成全口無牙長輩裝置假牙補助情形，商請2大牙醫公會研議，並經「台中市政府衛生局推動銀髮族假牙裝置補助計畫審查委員會」決議後，逐年檢討補助。

(中國時報)

社區點胭脂 竹市規畫師計畫開跑 南市美食美景 躍上吉隆坡

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。