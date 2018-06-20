國中女生失聯19天 家人急尋

16歲謝姓少女離家最後身影被住家巷口的監視器拍下。（呂妍庭翻攝）

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中國時報
／嘉市報導

嘉義市16歲謝姓少女1日無故離家，至今已失聯多日，因多支監視器影像已覆蓋，少女最後身影消失在住家巷口監視器畫面，因少女離家前毫無預兆，還把手機SIM卡拆掉，父母擔心女兒恐受人拐騙甚至控制，近日對外發聲，盼全民幫忙協尋，更希望女兒能主動打電話回家，讓家人知道她依舊平安。

謝父表示，1日女兒放學由太太接送返家，之後太太出門接送兒子，回家才發現女兒不見蹤影，因女兒也曾離家過，且向來都會主動聯繫，當時只覺得女兒應該很快就回來，沒想到10多天來沒消沒息，又聽說女兒最近認識一名台中的乾哥，為想辦法找到女兒，4日已向警方報案，但依舊沒有進展。

19日恰好是少女畢業典禮，但少女依舊沒現身，謝家父母再度到北鎮派出所了解狀況，焦慮又傷心地說，時間一天天過去，又看到分屍案一再發生，心裡很忐忑不安，「只想快點聽到女兒的聲音」。

北鎮派出所所長林韋廷說，少女1日離家出走，家屬4日報案時，原本以為是從戶籍地離家，8日二度報案，才知道少女是從漁市場附近的住家出門，雖警方已調閱周遭近300支監視器，因監視器有時間差，部分監視器畫面早已被覆蓋，現只確定少女最後曾出現在北港路一家超商前，之後就不見蹤影。

林韋廷指出，過程中一度嘗試要定位少女手機，之後才知道少女把SIM卡拆掉才離家，研判應是早有計畫。

(中國時報)

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