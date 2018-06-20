麥寮五金賣場老闆命案 共犯落網

發生於本月15日晚間的雲林縣麥寮鄉五金賣場老闆丁定吉命案，警方找到凶嫌作案機車，車牌雖是變造，但已掌握具體對象，並發現凶嫌持雙槍犯案，接應凶嫌逃逸的許姓共犯在麥寮一出租套房落網，19日被依有逃亡串證之虞聲押獲准。（警方提供）

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中國時報
／雲林報導

發生於本月15日晚間的雲林縣麥寮鄉五金賣場老闆丁定吉命案，警方找到凶嫌作案機車，車牌雖是變造，但已掌握具體對象，並發現凶嫌持雙槍犯案，接應凶嫌逃逸的許姓共犯在麥寮一出租套房落網，19日被依有逃亡串證之虞聲押獲准。

52歲的死者丁定吉遭埋伏1個多小時的凶嫌當街狙殺，嫌犯共開了3槍，其中1槍擊中腿部，致命的1槍打中頭部，丁某命喪街頭。歹徒當街行凶，震驚社會，警政署長陳家欽指派刑事警察局長蔡蒼柏到雲林縣台西分局深入了解案情，成立專案小組追緝。

警方連日來調閱現場及周邊相關監視器，逐一清查可疑涉案車輛，找到槍手犯案機車，並採集指紋，發現該車牌經變造過，不過也成功掌握到特定對象，並清查犯嫌可能逃亡路線，掌握犯嫌動態。

警方查知，當天槍手在死者友人民宅外等候1個多小時，在死者之前另有2人步出民宅，但凶嫌並沒有行動，直到死者走出來，凶嫌立刻趨前掏出銀色、黑色的手槍射殺，顯示凶嫌熟識死者，才能一眼認出、迅速犯案後逃離。

警方在麥寮鄉某出租套房中查獲30歲的許姓共犯，凶嫌開槍殺人、騎機車逃到距案發現場數公里外，再由許嫌開車接應逃離，但許對案情避重就輕，辯稱只負責接應，其他什麼都不知道，也不認識凶嫌，檢警對其辯詞持保留態度，因有逃亡串證之虞被法官裁定收押。

由於死者投資經營的事業繁多，警方還在清查是否和生意或工程承包競爭有關，才會讓事業對手萌生殺機。但是親友強調，死者是單純的生意人，沒有與人結怨，實在想不透怎麼會遭遇殺身之禍。

(中國時報)

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