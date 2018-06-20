部落工作假期夯 韓網紅瘋台東

2018年06月20日 04:10 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

台東縣政府原住民行政處在魯拉克斯部落辦理工作假期19日辦理心得分享會，韓國的網紅萌妹夏天說，在部落4天3夜，她獲得了超大的動力，也認識了好多朋友，本來不太喜歡小孩的她，與部落小朋友親切互動，她紅著眼眶跟孩子說：「我會再回來看你們」。

韓國網紅萌妹「夏天」瘋台灣，15日到18日瘋到台東縣金鋒鄉歷坵村魯拉克部落，4天3夜的部落工作假期，深入體驗原住民生活，夏天說，過去她對小孩沒有太多的耐性，沒想到來到部落，孩子跟她親切互動，已經跟朋友家人一樣，離別時的擁抱更是讓她哭了好幾回。

土耳其的網紅圖佳則說，在部落工作假期隨時充滿了有趣的互動，讓他有回家的感覺；而在大陸廣受歡迎的網紅默森說，這幾天雖然很累，但是累得很舒服，是很特別的體驗。

縣長黃健庭表示，部落工作假期是全新型態的旅遊模式，有別於以往純粹導覽或消費式的觀光體驗，強調的是深度、體驗、做公益，透過和部落人一起動手工作，揮汗付出，讓部落展現魅力，創造並帶動青年看見自己的未來，帶來更長遠的效益。

台東縣政府原住民族行政處主辦的台東部落工作假期，吸引來自台灣各地及土耳其、韓國的志工共30名參加，接下來還有撒布優部落、武陵部落、南田部落、查拉密部落4場，請大家把握機會報名。

(中國時報)