三民國中新校舍 明年完工

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中國時報
／花蓮報導

花蓮縣玉里鎮三民國中校舍有49年歷史，近年來漏水、牆壁斑駁狀況嚴重，甚至出現鋼筋裸露等問題，由慈濟基金會「希望工程」資助，19日舉行動土典禮，將採原地重建方式，保留現有空間架構，新校舍將於明年完工。

三民國中校舍是1968年「九年國教」實施後，由當時省教育廳統一設計的國中校舍，以「折版式屋頂」（俗稱「波浪式屋頂」）為最大特色，慈濟基金會「希望工程」計畫繼去年耗資7億援建花蓮6所中小學重建校舍後，第7所援建學校三民國中在19日動工，預計360個工作天可完工，可望於108學年度完工啟用。

三民國中校長鄭健民說，舊校舍近半百年來，已逐漸老舊、不堪使用，使用安全上堪憂，新的大樓不僅安全加倍，也將有圖書館、視聽教室、專科教室以及風雨操場，將與社區分享，成為社區的運動中心、學習基地。

因校舍採原地重建，學生自本月11日起暫時移至玉里高中上課，至於學校班球隊，考量玉里高中球場空間有限，仍回到原校練習，鄭校長強調，師生往返玉里高中交通的油料費用，也全由慈濟基金會援助。

花蓮縣政府教育處長劉美珍說，三民國中是慈濟基金會在花蓮援建的第7所學校，全案設計、發包全由基金會負責，特別感謝基金會考量舊校舍對社區記憶的意義，維持校舍空間架構，保留現有喬木、原地重建，保留舊校舍風貌，讓情感可以轉化延續。

(中國時報)

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