藍綠嘉縣長參選人 承諾反賄選

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中國時報
／嘉縣報導

隨年底五合一選舉將屆，嘉縣警朴子分局19日下午舉辦反賄選、反毒宣導座談會，民進黨嘉義縣長參選人翁章梁及國民黨嘉義縣長參選人吳育仁均到場簽署反賄選，公開宣示絕不賄選，同時一致認為打擊毒品犯罪，刻不容緩。

朴子分局昨辦理「反賄選、反毒及春專案治安座談會」，邀請兩黨嘉縣長參選人、朴子市長、民意代表及村里長等近百人出席，嘉義地檢署檢察長郭珍妮、縣警察局長陳博珍、朴子市長王如經、縣議員李國勝、蔡鼎三與姜梅紅等人都到場。

翁章梁向外界保證，在選舉過程中，絕對不會讓檢調單位產生任何困擾，承諾要「帶頭反賄選」，也表明自己很高興與吳前立委（指吳育仁）一起參與反賄選活動，認為此舉「意義重大」。他進一步指出，毒品確實造成很多犯罪，也產生許多家庭問題，甚至會讓人斷送美好前程，反毒在嘉縣是相當重要的工作。

吳育仁致詞時表示，如同外頭風強雨大，自己以實際行動來表達反賄選決心，也希望賄選一事，最好不要在嘉義發生。他細數自己曾在立法院推動反毒工作，對於毒品除罪化則表達不以為然，當時更向教育部爭取經費，在中正大學設置反毒櫥窗，讓更多人了解毒品對青少年的危害。

郭珍妮指出，嘉義地檢署光上屆縣長和立委選舉，已發出700多萬元的檢舉獎金，呼籲民眾除自己不要買賣票，也可踴躍檢舉賺獎金，期待今年底有個乾淨又公平的選舉。

(中國時報)

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