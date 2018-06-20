東港高中畢業生贈禮 好驚豔

2018年06月20日 04:10 中國時報 謝佳潾 ／屏東報導 ／屏東報導

斥資千萬、媲美誠品的東港高中賈宓圖書館，開館以來話題不斷，近日館內又出現1座2米高的「正四面體五疊合」，再度掀起討論，有同學稱原來數天前看到從3樓教室空吊下來的球就是它，也進而得知原來今年畢業的學長姐們留了紀念品給大家。

東港高中指出，寬1.7米、高加底座2米的「正四面體五疊合」，是由國中部數學老師陳孟群帶著九年十五班的學生花了1個多禮拜製作完成的，起初沒有人知道他們在做什麼，只見會考完後、總有一群人在走廊做勞作，直到畢業典禮前幾天，看到他們從3樓吊下「它」，才知是畢業生送給學校的禮物。

陳孟群說，他一直思考學生與學校間有什麼連結會是永恆的，而恰巧見到該畢業班的團體合作精神很強，且他們有柏拉圖正多面體摺紙的經驗，便決定祕密進行製作此物，很感動他們會在會考完後的日子跟著他瘋，甚至畢業後還特地回來看他與它。

19日依舊豪雨不斷，但畢業生顏有朋、謝佩珊、吳宥蓁仍返母校探視老師及他們的作品，他們看見作品前圍繞許多學長姐及學弟妹，心情大好，不禁回想起那段「差點拼不出來的日子」。

顏有朋說，光想怎麼拚就想了一節課，但中間還是逃不過失敗的命運，不過最終還是成功了，將它拚好不僅學到3D構圖、專注、耐心、邏輯，還學會只要努力就會成功。

(中國時報)