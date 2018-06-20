東港高中畢業生贈禮 好驚豔

東港高中國中部數學老師陳孟群（右一）帶著九年十五班的學生花了1個多禮拜製作「正四面體五疊合」，成了畢業生送給學校的紀念品。（謝佳潾攝）

友善列印
中國時報
／屏東報導

斥資千萬、媲美誠品的東港高中賈宓圖書館，開館以來話題不斷，近日館內又出現1座2米高的「正四面體五疊合」，再度掀起討論，有同學稱原來數天前看到從3樓教室空吊下來的球就是它，也進而得知原來今年畢業的學長姐們留了紀念品給大家。

東港高中指出，寬1.7米、高加底座2米的「正四面體五疊合」，是由國中部數學老師陳孟群帶著九年十五班的學生花了1個多禮拜製作完成的，起初沒有人知道他們在做什麼，只見會考完後、總有一群人在走廊做勞作，直到畢業典禮前幾天，看到他們從3樓吊下「它」，才知是畢業生送給學校的禮物。

陳孟群說，他一直思考學生與學校間有什麼連結會是永恆的，而恰巧見到該畢業班的團體合作精神很強，且他們有柏拉圖正多面體摺紙的經驗，便決定祕密進行製作此物，很感動他們會在會考完後的日子跟著他瘋，甚至畢業後還特地回來看他與它。

19日依舊豪雨不斷，但畢業生顏有朋、謝佩珊、吳宥蓁仍返母校探視老師及他們的作品，他們看見作品前圍繞許多學長姐及學弟妹，心情大好，不禁回想起那段「差點拼不出來的日子」。

顏有朋說，光想怎麼拚就想了一節課，但中間還是逃不過失敗的命運，不過最終還是成功了，將它拚好不僅學到3D構圖、專注、耐心、邏輯，還學會只要努力就會成功。

(中國時報)

藍綠嘉縣長參選人 承諾反賄選 灣生住持日本圓寂 骨灰回花蓮

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。