灣生住持日本圓寂 骨灰回花蓮

2018年06月20日 04:10 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

出生於花蓮吉安慶修院的「灣生」佐伯憲秀，日前在日本廣島的圓寂享壽95歲，慶修院舉辦紀念法會，15年前他讓當年寺內供奉的日本空海大師像「重返花蓮」成為佳話，孫子佐伯隆快也決定將他的骨灰帶回家鄉花蓮，完成其生前落葉歸根的遺願。

1910年日本總督府在花蓮吉安鄉成立第一個日本官辦移民村「吉野村」，由於移民多來自日本四國地區農民，為解決思念家鄉及宗教信仰需求，1917年募建慶修院的前身真言宗吉野布教所，由佐伯憲秀的父親佐伯智猛擔任首任住持。

出生花蓮的佐伯憲秀為不折不扣的「灣生」，身為長子的他，小學畢業後奉父命雲遊四國島88處道場，並在高野山完成僧侶修行，19歲時佐伯被迫征召投入滿州戰場，戰敗後，遭到蘇聯軍隊俘虜，囚禁在西伯利亞集中營2年，獲釋之後，返日繼續弘揚佛法。

14年前縣定古蹟慶修院慶祝成立87周年，年逾8旬的佐伯憲秀與妹妹真子等人特地重返故地，並將佐伯一家人當年被遣返時揹回日本的空海大師像迎回供奉，成為慶修院的「鎮院之寶」，直到90歲時仍堅持重遊花蓮，念茲在茲的「花蓮港」是他永遠的故鄉。

慶修院執行長陳義正表示，佐伯憲秀直到4年前才從廣島長密寺住持退任，晚年住在養老院，行動需要仰仗輪椅，6月9日傳出佐伯憲秀病逝消息後，孫子佐伯隆快法師日前抱著祖父遺骨返回出生地慶修院，並親自主持紀念法會，引魂歸花蓮故土。

(中國時報)