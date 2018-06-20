繽紛山上 攝影賽展風情

2018年06月20日 04:10 中國時報 李其樺 ／台南報導 ／台南報導

台南市山上區公所配合今年木瓜產業文化活動舉辦攝影比賽，邀請全國民眾到山上體驗當地的人文風情、自然景觀，以鏡頭捕捉山上繽紛人文風情，共有90位攝影愛好者投件，總收件達249件，競爭相當激烈，經邀集國內專家經多輪評選，選出29張作品，將在7月14日木瓜節當天展出，行銷山上風土人文之美。

山上區長余基吉表示，這次參加比賽作品有來自台北、雲林、嘉義、高雄各地的作品，內容含括當季水果採收情境、當地人文地景、自然生態及景觀；尤其適逢阿勃勒盛開的時節，樹上垂吊著一串串如黃金打造的風鈴，非常漂亮，在清晨或黃昏都是取景拍攝的美好時段。

余基吉說，由這次的作品看得出來不管是古蹟、廟宇、人文上都可以透過公開透明的攝影比賽，看到不一樣的山上，吸引很多外地的旅客來山上踏查，讓山上成為民眾及各攝影者的攝影與旅行攻略地點。

山上區公所表示，評選出來的作品共計29件，金、銀、銅獎各1件，26件是優選作品。尤其是前3名的作品有古蹟、自然生態及寺廟，其他作品包含人文景觀、農產品，將在7月14日木瓜節活動當天展出供民眾觀賞。

區公所誠摯邀請民眾在木瓜節活動相約到山上，當天除了可以欣賞攝影作品外，可以品嘗當季鮮果、特色小吃、水果餐及採果樂與社區導覽體驗活動，相關活動可至山上區公所官網查詢。

(中國時報)