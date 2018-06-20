新北微利貸款 正妹圓餐飲夢

靠著新北市府勞工局推出幸福創業微利貸款計畫，讓正妹吳佳芳一圓餐飲夢。（吳佳芳提供）

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中國時報
吳岳修／新北報導

26歲綽號鴨子的正妹吳佳芳，留著一頭時尚紫紅色長髮，有著甜甜笑容與俏麗臉蛋，為了一圓深藏心裡的餐飲夢，毅然辭去科技大廠工程師高薪工作，開起輕食餐廳，門外漢經營在創業之初賠了不少錢，新北市府勞工局即時伸出援手，提供幸福創業微利貸款與輔導，協助打造出溫馨時尚美食小館。

大學建築系畢業的吳佳芳，因擅長機械製圖，很快被科技大廠網羅擔任工程師，收入也不錯，但她心裡始終藏著一個開餐廳的美夢，24歲那年毅然決定辭去工作，將工作辛苦存下的80萬元拿來圓夢。

吳佳芳在板橋裕民路開了「Yummy Yummy」輕食下午茶餐廳，從無到有一切自己來，靠著自學做出好吃披薩、蛋塔等輕食，天還沒亮就到市場採買食材，背著茶飲袋與蛋塔箱子，邊叫賣邊發傳單，「這是我的夢想，再辛苦都要撐下去。」

初次創業不懂經營，開業年餘幾乎賠光周轉金，一度迷失經營方向，又缺乏資金奧援，令她心灰意冷差點關店，直到發現新北市府勞工局推出幸福創業微利貸款計畫，協助申請低利貸款，並指派創業顧問一對一諮詢，提供店面設計、營運計畫、財務規畫等建議，成功協助將店轉型，顧客群穩定且成長，甚至還在店內飼養2隻可愛討喜的兔子，吸引更多親子客群上門。

勞工局表示，「新北市幸福創業微利貸款」提供免擔保人、免擔保品、最高100萬元貸款金額，以及創業研習課程、專家諮詢輔導、創業貸款協助、貸後關懷陪伴及商品行銷推廣等5大免費服務，協助有意創業的民眾解決開店及資金問題。

(中國時報)

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