台師大碩士製茶 獲頂級美味２星

2018年06月20日 04:10 中國時報 楊樹煌 ／南投報導 ／南投報導

台灣高山茶米其林之光！國立台灣師範大學研究所碩士楊政樺，為推廣南投縣特色茶產業，毅然放棄教職與外商高薪，投入產製茶與行銷，參加堪稱食品界米其林專業評選的國際風味暨品質評鑑iTQi，榮膺「頂級美味2星獎章」，讓台灣好茶揚名國際，19日南投縣長等各界紛紛致賀表揚。

楊政樺由台師大研究所畢業後，原在高工任教，後轉往美國知名外商運動護具公司從事行銷，因常到歐美參展，發現歐美掀起台灣茶熱潮，在朋友鼓勵下毅然辭掉工作，自創軒汀茶莊品牌，期將台灣好茶行銷出去，當今連杜拜帆船飯店等星級餐廳等都是他客戶。

楊政樺表示，因對茶葉有濃厚興趣，決定全心投入產製茶產業。台灣不僅有絕佳的茶葉生長條件，更有精湛工藝，製作出細膩、富含豐富層次的多元茶品，如何將台灣茶的美，讓世界更多人知道，是他的使命。

比利時國際風味暨品質評鑑iTQi，由歐洲15國共175位餐飲烹飪和品酒專家組成，被Trends-Tendances商業雜誌評為「食品的米其林指南」，評選先經嚴格盲測，針對第一印象、外觀、香氣等進行全面評分。

今年共有90國，超過1800間的產品參與評鑑，得獎相當不易。南投縣長林明溱特贈「南投縣茶葉米其林」、立委馬文君、縣議會議長何勝豐、副議長潘一全、埔里鎮長周義雄贈等也都贈匾表揚。

(中國時報)