李大維國安迷航記

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中國時報

為反擊大陸施壓全球各國航空公司將台灣改名為「中國台灣」，國安會祕書長李大維日前不但公開鼓勵國人拒搭外航，更揚言將對把台灣列為中國一部分的外籍航空公司採取法律行動，引發各界譁然。

檢視國安會係為總統府的最高幕僚機構，其角色與功能最重要的應是思考如何突破當前兩岸困境，如何重新取得大陸互信和對話機制，而非用消極方式處分外籍航空公司。針對國安部門的誤判，未來可能引發三個嚴重的後遺症，值得重視。

一、抵制外航重創國家形象：根據交通部民航局資料顯示，今年5月台灣國際與兩岸飛行架次共計2萬4475班次，包括國際69條航線19070架次航班，載運371萬7312位旅客；兩岸25條航線5405架次航班，載運了113萬2028位旅客。在如此頻繁的國際與兩岸航運議題上，若貿然發動抵制外航或對外航採取法律訴訟，恐引發巨大負面效應，更將重創台灣民主開放的國際形象。

二、報復外航造成國際孤立：面對大陸外交部門試圖透過對國際航空部門的施壓，意圖達到實質上對台灣的國際航權的圍堵，並進一步孤立台灣參與國際民航組織的戰略意圖極為明顯。然而，台灣國安部門若以懲罰外航作為報復手段，不但未能達到拉高兩岸對抗優勢，親痛仇快的決策反倒是傷害了與我友好的國際民航業者，無益於台灣與國際航權的接軌，值得有關部門深思。

三、兩岸直航核心利益：李大維身為國安會祕書長，建議國人拒搭更名後外航班機，只會讓兩岸關係陷入更惡劣險境，讓台灣更加邊緣化，這對每月高達百萬人次的兩岸航線可能造成巨大傷害。由於直航是兩岸關係的核心利益，若傷害到兩岸直航，將對兩岸經濟與和平交流造成致命性打擊，嚴正呼籲兩岸有關部門應以千秋大業為念，兩岸外交部門均應有所節制，避免事態繼續擴大，走進兩岸熱對抗的誤區。

李大維外交資歷完整，為資深外交官，曾任外交部長，在接任國安會祕書長後執掌國安系統，兢兢業業的工作態度深得蔡總統信賴。但李大維長期涉美事務，對兩岸事務並不熟悉，或是囿於民進黨政府的兩岸政策，不敢有突破性作為。此次風暴如何善後，可能需要一段時間觀察這位外交老將如何因應。

然而，面對長期軍事對峙的東北亞局勢，南北韓在過去一年能由激烈緊張的軍事對立困局，雙方高層卻能以開闊胸襟握手言和並重啟對話，開拓了東北亞和平繁榮國際新格局。企盼兩岸高層能以包容的大格局與歷史視野，創造雙方和平對話的空間，讓人民能在海峽兩岸寬闊的領域相互扶持、相互包容，在亞太事務中加強溝通和合作，共同維護地區的和平與繁榮，從而促進兩岸的心靈契合，更為建立一個偉大民族的光榮復興做好準備。

（作者為國立政治大學國際事務學院兼任教授）

(中國時報)

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