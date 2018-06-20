2018年06月20日 04:10 中國時報 楊渡

如果台灣年輕的社會工作者在大陸工作，讓大陸的小學生、工人子弟在課後輔導中，接受了台灣年輕世代的微笑和善意，讓廈門的孩子握著的大手是來自台灣的溫暖，等他們長大了，台灣的年輕人也老了，大陸的年輕世代也長大了，那時兩岸關係還需像現在這樣，停留在討論政治矛盾嗎？那時，兩岸是不是可以進入下一個世代，進入真心的關懷、誠心的對待？兩岸關係能不能超越現有的格局，走入新時代呢？

我不知道，這是不是像約約翰．藍儂那首〈Imagine〉歌中唱的是一種理想主義者的想像，但兩岸難道不應該多一些和平的、溫情的想像，化解敵意，努力去實踐善意，好給未來的世代一個新希望嗎？

6月初在廈門海滄參加〈書院精神〉論壇，海滄區政府利用這個機會，請他們最近所招聘來的台灣社區工作者，從第1位的李佩珍到第2批的8人，再到後來的30多人，一起上台亮相，讓他們訴說自己的故事。那感覺真是非常奇特而值得深思的。

最初參加海滄工作的李佩珍，是台灣青年，1999年，台灣九二一大地震之後，像許多當時的熱血青年一樣，到地方上參加災區重建，不管大小事，參與社區老人送餐、孩子課後輔導、文化重建、心靈重建等工作，積累了不少社區工作的經驗，再到台大城鄉所讀書，之後以台大城鄉所基金會的名義，和其他幾人受聘為海滄區政府做社區的規畫。海滄區政府很清醒地認知到，隨著工業化、都市化的腳步，農村的沒落、人口外流、社區老化等問題必定出現，他們想學習台灣的社區再造經驗。而年輕的研究者可以協助他們做調查研究。

李佩珍的不同是，1年多下來，她決定留下來繼續幫忙。她帶領海滄區青礁村院前社的年輕人，那些青年與所有農村青年一樣茫然，沒有工作，看不到農村的希望，也不知道未來會如何，閒來無事喝酒打牌，也不知如何是好，李佩珍開始把社區重建的構想和他們說起，並鼓舞他們結合起來，為改造社區而發想。故事於是開始了。

青礁村本是顏思齊的家鄉，屬於顏回的後代子孫，也是台灣保生大帝信仰的起源地，和台灣關係相當深厚。只是在工業化的過程中，農村的沒落終究無法避免，因此它最重要的課題是如何找出在地的優勢，重建一種社區組織，透過這組織，凝聚社區共識，以開展出新經濟模式。那就是「城市菜地」的計畫。

當然，社區重建也得到了地方政府的支持，因此發展出由城裡人來租地種菜的開心農場，以及假日觀光產業模式。而透過台灣這邊的人脈也因此引進鳳梨酥、牛軋糖、肉鬆等台式特產，讓假日活動更為豐富。

有意思的是後來的發展。當李佩珍在推展社區活動時，她看到許多孩子下午四點放學後，無人看顧。有些孩子上有祖父母可以接回去，或有錢加入安親班，但一些工人的子弟就無人看顧，功課落後，弱勢者將永無出頭的機會，要如何是好呢？她於是想出利用書院的念頭。

海滄是漳州人清朝渡海來台時的「月港」，風俗跟台灣完全一樣，有許多家族祠堂、古舊建築，多年沒用都荒廢了，現在由政府出錢將它整建後，安好燈光設備，放上課桌椅，收集一些書，就變成為孩子課後輔導的地方。為了幫助真正需要的孩子，還要特別拜託學校，先找出家庭貧困、課業落後或父母做工無法協助輔導的孩子。

為了這30個社區書院，海滄區政府還特地應徵了30幾位台灣青年前去，名為社區主任助理，實際上是幫助社區的孩子。他們之中有1/3還拿有碩士學位。那一天看著這些遠離家鄉、去廈門幫助社區弱勢孩子的台灣青年，內心有深深的感觸。不管他們是不是為了更好的薪水，也不管他們未來是不是都可以完成自己的夢想，但我確實為此感到一種新的希望。讓兩岸青年一起合作，在社區裡，實實在在，為下一代而努力。兩岸的善意也可以從書院，從青年的合作，從社區重建，從民間底層開始。這至少比那些天天喊著對抗，懷著恨意，卻走不出去的人，活得有意義多了。

善意生出善良，善良生出力量。生命是自己的，兩岸的年輕世代，就應該走自己的路。

（作者為作家）

(中國時報)