川普創太空軍 星戰來了

2018年06月20日 04:10 中國時報 張競

美國總統川普18日於國家太空委員會會議中，下令五角大廈開始籌建美國太空軍，並且將其定位為與空軍位階對等的獨立運作之第六軍種。川普此舉將正式將太空定義成未來戰場，且撕破人類迴避承認太空早已軍事化的假面具。

其實，舉世各國運用太空進行軍事活動早已行之有年，諸多太空強權都籌設有相關之軍事武力專司其職，其中包括俄羅斯將空軍、太空導彈防空軍及太空軍三個兵力編組統合而成之「太空軍」，法國「聯合太空司令部」（CIE）以及中國「解放軍戰略支援部隊」。但到目前為止，籌設太空軍成為獨立軍種者，美國確實是首創，其他各國都只能算是聯合兵種層級。

川普積極擴編美軍，早就在2017年8月宣稱要將網路作戰指揮部升級為聯合作戰職能性司令部時，就可看出跡象。2018年5月4日美國網路作戰司令部正式成軍，成為第四個職能性聯合作戰司令部時，不僅是擴編員額與資源，更建立其指揮管制與獨自遂行作戰之能量。

目前同樣要將原本從事太空軍事活動之軍事單位，整編成立新興軍種，就組織架構上來看，顯現出多項戰略意涵。首先，美國軍事組織中，軍種層級在爭取建軍資源分配上，就可與其他軍種平起平坐，對於營建太空作戰實力來說，算是重大利基。

其次，就統合太空作戰資源，提供各個戰區與負責特定作戰類型之職能性司令部所需兵力來說，將不必受到各個軍種掣肘，突破目前既有的軍種本位架構，將可擴大其兵力運用彈性。

再者，在建立軍種文化、建立軍事體制，以及籌設各個專職院校、安排教育訓練流路班次上，可以獲得更大空間。相較於目前將相關教育專長班次委託各個軍種院校施訓來說，將會掌握更大自主權。

最後，在用兵思想與準則發展上，獨立軍種可以獲得更高之主導權，從以往配合其他軍種與聯合作戰任務，擔任支援性任務職能，有可能轉化提升作為主任務部隊兵力，在此同時，其實亦就是揭開未來人類太空大戰帷幕。

不過目前僅是川普下達初步決心，相關體制配套其實相當複雜，特別是未來太空軍是否比照美國海軍陸戰隊般，與美國海軍同時隸屬海軍部，或變成與美國空軍同屬於空軍部，成為與美國空軍相互配套支援獨立軍種，還是另外獨立門戶隸屬新創軍種部會，確實值得關注。

此外籌建過程中，如何與各軍種分割資產，各軍種會扣留多少作業能量，其實細想美國各軍種都保留本身空中武力，就知要各軍種將太空資產拱手讓出，讓太空軍開張運作，恐怕過程還會有許多曲折。

（作者為中華戰略學會研究員）

(中國時報)