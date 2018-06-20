2018年06月20日 04:10 中國時報 毛嘉慶

中央執政失能，民怨四起，為了在人口最多的新北市拚場，民進黨近日來發動府院黨、雙北議員，對國民黨提名的候選人侯友宜發動猛烈的抹黑攻擊，搭配上綠營電視名嘴繪聲繪影的指責，不禁讓許多民眾搖頭嘆氣：「民進黨又再出爛招了，把國家糟蹋成這樣，卻完全不知反省，只會追殺在野黨。」

試問，追殺競選對手妻子合法繼承的房產，就是民主進步要彰顯的台灣價值嗎？民進黨不斷汙辱選民智慧，恐將自食惡果。

讓事實說話，民進黨徵召「最強的」前行政院長蘇貞昌對戰侯友宜，但選戰開打至今，不僅未見其高度，也提不出任何施政的願景，只會一味丟泥巴的烏賊戰法，傳遞的訊息就是民進黨心裡只有權位，沒有是非，逼得選民更加唾棄。根據綠營智庫發布的民調，蘇貞昌已輸侯友宜18%，以蘇當過台北縣長、行政院長的資歷分析，當初會被蔡英文主席請出山為黨拚鬥，就是希望選民看在往日情面再給蘇貞昌一次機會，但民調數字已經說明民進黨在新北崩盤，如果繼續這樣打下去，民進黨只會嚇跑更多中間選民，可預見新北崩盤也將讓民進黨在周邊縣市受到拖累。

若大家不健忘，71歲的蘇貞昌取得參選資格的過程，不但作廢了黨內進行半年的黨內初選，把中生代立委吳秉叡、羅致政棄如敝屣，更逼退正國會精神領袖游錫堃，在黨內的凝聚力、正當性已經蕩然無存，也充分象徵民進黨中央用行動向社會證明：「黨意高於民意，不然你是要怎樣？」。

正國會與陳水扁的良好互動，暫且按下不表，但蘇貞昌與新潮流主導的這場選戰，不但粗暴而且沒有願景，正是民進黨一開始就注定從泥淖出發的始作俑者，蘇貞昌無心無力，只能倚老賣老，更讓民眾看清了這位老縣長缺乏智慧。

而坊間更盛傳，蘇不惜卡掉大弟子吳秉叡，難道是為了替自己女兒蘇巧慧鋪路？只能說，民進黨家天下，不意外。

更可笑的是，民進黨祕書長洪耀福竟滑稽地要侯友宜比照立法院長蘇嘉全捐出房產，這至少傳遞了兩點訊息：一、民進黨只會報老鼠冤；二、照樣在為自己的不法模糊焦點。2011年蘇嘉全的違法豪宅農舍被爆料時，民進黨全黨撒謊護航，後導致蔡英文民調崩盤，蘇嘉全這才心不甘情不願地說要捐房子，捐之前都還被記者拍攝到拆掉多架冷氣機，其器量可見一斑。而侯友宜妻子的房產從取得到建造都是合法，用途還是大學宿舍，民進黨竟無腦地惹怒無辜使用宿舍的大學生，真可謂狗急跳牆。

不可否認，民進黨上台至今，追討黨產、扭曲正義、削弱軍公教等作為，都已經讓在野的國民黨被打到奄奄一息的地步，對於鞏固民進黨偏激的基本盤起了無比鼓舞的作用，但中間選民意識日益高漲，民進黨和其扈從的政治人物卻還是玩弄民粹、扯國家後腿，在政治市場不但討不到便宜，還會製造反效果。

選民不妨自問：「一個叫百姓吃水煮帶皮香蕉的政黨，可以挺嗎？」年底這場選舉是智力測驗，民進黨別再瞧不起選民智慧了。

（作者為資深媒體人）

(中國時報)