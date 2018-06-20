2018年06月20日 04:10 中國時報 林水吉

淡江大學創辦人、前台北市議會議長、前交通部長張建邦先生於今年5月26日以90高齡仙逝，令人不勝唏噓。笫四屆台北市議會張建邦高票當選議長，筆者有幸追隨議長的德望領導，就近學習請益，耳濡目染，受益良多，茲列舉張議長的理念與作為，藉以追思感念。

一、有孟嘗君風範：在歷任議長中，學歷最高、民主素養豊厚且深受黨內外議員敬重的人，非張建邦莫屬。張建邦為人豪邁、熱情，也展現尊重、包容之氣度，議長任內時，他的辦公室就是議員、市民及記者經常聚會聊天的聯誼中心，其人緣甚好，有孟嘗君的風範。

二、樹立民主典範：民國70年代初，在議會總席次有51席中，黨外人士只有11人，是少數，以陳水扁、謝長廷等新人代表用功、激進；康水木、徐明德代表本土、老成。而國民黨的精英以趙少康、郁慕明表現令人刮目相看。張建邦主持議會依民主原則採多數決，惟仍須照顧少數議員的權益，他甚至認為，讓少數黨外民代在議會殿堂說個痛快，就不必到街頭去搞革命，而這也是議會政治必須堅持的價值。在議會之外，張建邦秉持「有志肝膽壯、無私天地寬」的胸懷，包容不同意見者，用心協調黨內外議員的權益，保持行政中立，建立議會協商模式。

三、倡導未來學：張建邦深具國際觀，他倡導的「未來學」不僅具有學術研究價值，對市政建設亦可提供建言。他認為民代問政要有學術專業作基礎，不能譁眾取寵，流於口水之爭，因此，他於議會開創「名人學術講座」，邀請專家學者及政府官員蒞臨專題演講，開風氣之先，對提升議會問政水平卓有貢獻。

四、創意領航，洞燭機先：記得民國70年代初，台北市的垃圾處理成為重要爭論議題，張議長認為台北市有必要盡快以焚化爐來替代垃圾掩埋廠，張議長隨即於72年帶團出國考察，筆者恭逢其盛，途經日本、美國、新加坡，一路見證科技先進國家用高科技處理垃圾問題，尤以東京都市中心設置垃圾焚化廠，印象最為深刻。張議長對市政建設的前瞻視野，洞燭機先，令人敬佩。

張建邦生前最感遺憾的是，以他多年擔任國民黨中常委、資深忠貞的國民黨員身分，2004年獲得前總統陳水扁提名為監察院長，卻受到國民黨內派系之掣肘，致使他的提名未能在立法院行使同意權，壯志未酬。

綜觀張建邦一生，從教育界出發，以豐厚的民主素養縱橫政壇，歷經台北市議會議長多年以及交通部長任內推動重大建設，留下美麗的身影。「勁節千秋志，長風萬里心」，「民主典範」對他而言應是實至名歸。

（作者為前台北市議員、考試院祕書長）

(中國時報)