社論－阿扁直球對決 小英不能再躲

2018年06月20日 04:10 中國時報 主筆室

「喜樂島聯盟」在台中舉辦召集人大會師，主張人民有權決定台灣前途，希望今年完成《公投法》修法，明年進行「獨立公投」，並以「台灣」為名加入聯合國。前總統陳水扁不但以影音「現身」力挺：「非常贊成台灣推動獨立公投與正名入聯」，還以挑釁語氣，透過「勇哥物語」向蔡英文嗆聲「如果連錄影談話都找麻煩，乾脆親自出席9月凱道10萬人群眾大會！」宣告要和蔡英文總統「直球對決」。

我們要問蔡總統，還要再縱容陳水扁繼續違法、禍台嗎？

先從「違法」論起，參加喜樂島大會，陳水扁在沒有事先申請的情況下，以視訊發表演說，完全不理會中監要求必須書面申請得到核准，種種跨越紅線的作為，是直接跟蔡英文攤牌。

此時此刻的陳水扁，講話中氣十足，手也不抖了，腦袋更是聰明靈活，否則怎麼可能如此精準和中監一而再、再而三玩「踩紅線遊戲」，並頻頻透過「勇哥物語」放話修理蔡英文。他哪裡還有半分「病人」的樣子，更別說保外就醫所要求的「難治重症」？依《監獄行刑法》，陳水扁早就該被關回中監了。讓他在外頭趴趴走，是對台灣法治最大的羞辱，也是對其他受刑人最大的不公。

蔡英文總統有責任督促政府，依法治扁，把陳水扁關回去。蔡英文總統是中華民國的總統，是台灣人民的總統，不是陳水扁的小媳婦。台灣民政府的詐欺案，蔡政府都斷然地依法處理，那麼依據《監獄行刑法》平等對待每一個受刑人，又有什麼不敢？

不要忘了，台灣人民對陳水扁的厚顏無恥，也是忍耐到了極限，對於陳水扁的種種抱怨，網友只有3個字：「進去關」！民氣可用，正是此時。

再從「禍台」說起，陳水扁擺明要結合喜樂島聯盟的力量，拿禍台的急獨當作和蔡英文叫板、綁架綠營的籌碼。在喜樂島的造勢活動中，包括前副總統呂秀蓮、民進黨的涂醒哲、黃偉哲、陳歐珀，時代力量黃國昌等人都參與了。這些人彷彿僵屍電影中的僵屍，被茅山道士用「台獨神符」在臉上一貼，就得乖乖地跟著道士跳圈圈。

而這也正是陳水扁打的如意算盤，只要亮出「台獨神符」，蔡英文就得乖乖就範，在台獨神符前，蔡英文不敢把他關回去，所以連病都不用裝了。但這還是前菜，陳水扁亮「台獨神符」更重要的目的是要蔡英文特赦他。

正因為如此，蔡英文絕不可屈服。陳水扁從政，一向用「擦邊球」策略，不計手段追求權力擴張極大化，這是他的本性。一開始為了保外就醫，他不惜低聲下氣，向外界說自己尿床、重度憂鬱、智能退化，等到保外就醫之後，陳水扁就開始要特赦，只是他沒想到，「自己一手栽培」的蔡英文，竟然膽敢拒絕。

但任何人也都知道，等到陳水扁獲得特赦後，他的健康就會一夕復原，屆時的陳水扁所求的自然就是組黨、推人參選、在各政治勢力之間合縱連橫，如果行有餘力，陳水扁「第3次參選」總統也不是不可能。可以說，保外就醫是蔡英文與民進黨麻煩的開始，特赦更將是民進黨分裂的開始。

稍有智識的人都知道，陳水扁和喜樂島聯盟的急獨行動會帶來台灣立即而重大的災難，法理台獨紅線一旦越過，台灣就等於拆掉大陸當局「不使用武力」的台階，以兩岸今日軍事和政經實力的巨大差距，急獨的結果就是急統，而且是武力下、戰爭下最悲慘而無尊嚴的統一。蔡英文總統有責任阻止這樣的禍台愚行。

蔡英文不用畏懼陳水扁拿著「台獨神符」反撲。2005年陳水扁自己都坦承「不能騙自己也不能騙別人，（改國號）做不到就是做不到」。基本教義獨派只是陳水扁溺水的浮木，綁架民進黨的工具。

最好的做法是兌現蔡英文半年前的承諾，透過民進黨今年的黨代會，辯論兩岸路線，重新處理「兩岸定位」，蔡英文要證明自己不聽任茅山道士的使喚，就要有勇氣向台獨神符說不，督促民進黨在兩岸路線回到和平正軌。

蔡英文與陳水扁，只有對決一途，狹路相逢勇者勝，為了台灣，為了民進黨，也為了蔡英文自己，陳水扁的違法與禍台，蔡英文須展現勇氣與智慧，斷然處置。（系列完）

(中國時報)