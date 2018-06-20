白搭的反擊

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中國時報
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國安會祕書長李大維接受外媒訪問時表示，對屈服於中國壓力，將台灣列於中國之下的某些外國航空公司，政府將鼓勵國人拒絕搭乘。民進黨政府與綠媒並強調，這是蔡政府採取的必要反制措施。

問題是，像這種貌似「反擊」實則「心虛」的喊話，無論從戰略效益或戰術運作來看，反而是自曝其短、自取其辱，還未傷敵，先反彈打到自己！

面對大陸的打壓，這種「鼓勵拒搭」只顯示我們真的沒有能力有效反制，又不敢真正下令拒搭、甚至撤銷相關航班，只好口氣弱弱地希望民眾為了國家政治立場，犧牲自我權益作配合。但若因為政府的錯誤政策，卻要民眾來承擔後果，可想而知，會有多少民眾願意配合？又能產生多少效果？

這又是一次M503航線處理爭議的再現，搞了半天，反擊沒有辦法讓對方有感，反而先懲罰了本國的乘客！

難怪外交部隔天否認李大維說過「拒搭」，連這一點都要支吾其詞，這種反制還有任何力道嗎？更絕的是，被問到若民眾自主拒搭，會影響多少航班？外交部發言人居然說他無法回答。難道說國安會祕書長的意見是隨興發揮？現在整個政府是想到什麼就說什麼？說了什麼又不一定要做什麼？這已經不是外交政策上的失能，而根本是國安上的失控了。

政府如果真要反制中國大陸，要做就要讓對方有感，否則只會讓對方看破手腳，反而自取其辱；既無招又無能，只會高喊無力的拒搭，最後變成心虛的白搭！

(中國時報)

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