不是蔡政府 是蔡當局

2018年06月20日 04:10 中國時報 徐宗懋

世界主要航空公司應大陸政府要求，將台灣列為「中國台灣」，蔡當局非常氣憤，鼓勵台人抵制這些航空公司，同時習慣性的說，大陸的做法只會更疏遠台灣人民的心。就民調和眼前的事實而言，蔡當局的說法是自我欺騙，台灣人對大陸的好感已超過反感，台灣優秀的青年爭相往大陸求學求職，只留下「自掐哥」在台大校園混日子。而且，台灣人對蔡當局的不信任感達到空前，所以台灣人心並沒有更疏遠大陸，反而更親近大陸。

蔡當局有沒有想過為什麼？大陸的軍機船艦反覆繞台，台灣人並沒有出現驚慌的反應，不像20年前台海危機時，台灣人爭相辦移民，有錢的跑美國和加拿大，錢不多的去拉丁美洲和貝里斯，就怕貧窮的大陸來管台灣，把台灣也弄窮了。現在的情況剛好相反，大陸的錢比台灣多得多，許多城市的平均資薪也超過台灣，台灣年輕人大批往大陸尋找機會，接受各種優惠的條件，想辦法創業留下來。

既然現實中可以接受大陸政府的治理，那麼把它搬到台灣來，又有什麼差別？更別說，就現實狀況，蔡當局利用轉型正義之名修法、立法，為所欲為，在軟弱的國民黨制衡不了的情況下，有人重重地敲一下他們的頭，警告他們不要亂來，如此民眾不但不會反感，反而樂見其成，儘管他們嘴巴不會公開說。

就民族感情而言，蔡當局基本上不提中華民國，甘做美日的小跟班，卑躬屈膝，無視於軍公教畢生心血付出應有的權益，且行政怠惰，坐視台灣農民龐大的損失。請問，蔡當局如何代表台灣人的利益？有資格講民主人權價值觀嗎？

簡單說，北京諸多的壓力是以蔡當局為攻擊對象，同時又以實質利益拉近台灣人民的感情。這說明，蔡當局氣憤難當時，台灣人民反應反而顯得平和，因為兩年的蔡當局敗政失德出現了一個前所未有的現象，即大陸政府或者中華人民共和國，已成了蔡當局以外，台灣人民另一個具體有效的政治選項，統一的力量無形中快速壯大。

民進黨喜歡推動正名，把正名運動當成政治武器，最近又夥同日本野心分子在東京奧運搞正名，問題是這種武器並沒有專利權，只是激起了大陸所發起相對正名運動，像游錫堃說，所有國家和中華民國斷交後，台灣正名運動就起來了，但他忽略了所有和大陸建交的國家，都承認「台灣是中國的一部分」，所以人家都替游錫堃把後路準備好了。可以預見，以後外國企業不只稱「中國台灣省」，可能也會稱「中國台灣民進黨」。

至於蔡當局本身也應該被正名，在此呼籲不認同蔡當局政策的朋友們，把握民主的原則，談政策時不要說「政府」這個那個，更不要說「我」，因為民主選舉4年一期，就像美國稱「Trump Administration」直譯為「川普當局」，因為以顯示其權力的有限性，蔡當局也應該被明確正名，顯示她只是行政團隊的政策代表，隨時接受嚴厲批評，時間到就要換，絕不能代表所有台灣人，這是民主政治最基本的準則。

(中國時報)