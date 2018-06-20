分屍犯罪者想的與你不一樣

2018年06月20日 04:10 中國時報 彭懷真

情殺案，與仇殺案、謀財害命案等有根本的不同，就是加害者與被害者曾經有過感情。加害者因愛生恨，恨意更強。

《聖經》雅歌書如此提醒：「因為愛情如死之堅強，嫉恨如陰間之殘忍，所發的電光是火焰的電光。」愛的力量可能巨大到足以對抗所有的困難，卻有可能因為得不到所愛的人而產生如陰間之殘忍的悲劇。

發生在上個月的台大女碩士被殺且分屍的慘案，朱姓凶手擁有許多人羨慕的條件，他藉此爭取到渴望的愛情，然後肆意毀滅。最近射箭教練也算是能力不錯的，他有特別才華可以四處任教，結識心儀的對象卻因為求歡未遂而痛下毒手。因愛生恨、誤認為任意逞慾才是愛，其實人格早已扭曲，心態早已偏差，行為極度恐怖。

我應聘擔任第一屆性侵害防治委員會委員，負責執行對強暴犯的輔導教育教材，在閱讀大批研究之後，找到主要線索：「控制及占有」。在恐怖情人的分析中，「控制及占有」也是這些變態加害者普遍的心態，他們要求自己認為所愛的女性全然順服，對方如果不順從，他們即以身體上的優勢凌虐，甚至殺人分屍。

這些加害者無法理解相愛的關係其實是需要充分的自由度，關係的雙方都是主體，都有自由度，而非一方順從另一方指揮、一方擁有自由另一方只能配合。這些男人因為昔日的某些挫敗和眼前的焦慮恐懼，非常害怕所愛的女人離開自己，一旦擔心失去所愛，他內在的焦慮若要宣洩，可能就出人命。

「物化女性」是恐怖情人普遍的心態，加害者不覺得對方與自己一樣是有尊嚴有感覺的人，而是貶抑成東西為物品，可以任意操弄處理。許多分屍案或連續殺人案的凶手都曾大量觀賞A片，認為女性如同A片裡的人物，可以任意指揮，任由自己處置。

殺人絕對是高難度的，更何況是殺人後分屍？但如果凶手不覺得自己是在殺害一個生命、在折磨一個身體，而只是破壞或處置一件物品，心中的障礙排除而焦慮感就會下降。犯罪者總是要順服自己：「你做的並不嚴重。」當男性腦海裡充斥著女人是玩物的思維，拆毀玩具是小事。

「犯罪者想的與你不一樣」，每次殺人案，大眾都詫異於恐怖殺害的手段，但加害者總是淡化自己行為的錯誤，所以殺人分屍後可以若無其事。對於這些隱藏在社會各角落的人，一旦嫉妒仇恨控制心頭，就發生悲劇。

多注意交往對象是否為控制狂、是否高度占有慾、是否不給予自己應有的自由度、是否存在物化貶損女性的心態、是否對A片過於熱衷等，都是線索。避免自己受害，保護自身安全，雖屬老生常談，卻是必要的防範。（作者為東海大學社工系副教授）

(中國時報)