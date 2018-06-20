2018年06月20日 04:10 中國時報 謝錦芳

全球速食業龍頭麥當勞宣布，9月起在英國與愛爾蘭的連鎖餐廳禁用塑膠吸管，改以紙吸管代替。今年英國許多大型連鎖超市、餐廳、咖啡館陸續禁止提供塑膠吸管，許多創意的替代材質包括竹、玻璃、不鏽鋼吸管應運而生，甚至管狀義大利麵也可拿來當吸管，為那些離不開吸管的人創造更多選擇與樂趣。

由於民眾大量使用塑膠吸管，以及其他塑膠容器，生活中幾乎離不開塑膠，大量不可分解的塑膠垃圾最後流入海洋，造成海洋生物大量死亡。近年許多大型海洋生物如鯨魚擱淺暴斃，胃裡塞滿了塑膠；一隻海龜不慎被長達10公分的吸管插入鼻子，保育人員費盡力氣幫忙拔出，過程痛苦不堪。

專家預估，到了2050年，海洋裡塑膠垃圾將比魚還多，屆時漁夫從海裡撈起的不是魚，而是塑膠。如果民眾無法擺脫對塑膠吸管或其他塑膠製品的依賴，那麼捕不到魚的這一天會提前來到。

由於價格低廉，用後即丟，塑膠深入民眾的生活，除了塑膠吸管、容器之外，許多開發中國家習慣使用塑膠做的桌子、椅子…，還有數不清的塑膠產品。為了拯救海洋生物，限制塑膠吸管，只是一個起點，因為塑膠吸管只是整個塑膠垃圾的一部分。

禁止塑膠吸管已形成全球運動。法國民間「拒絕吸管協會」在今年2月推動國際無吸管日，建議政府禁用吸管，已逾15萬人聯署。在美國，西雅圖、馬利布等城市已禁止餐廳提供塑膠吸管。歐盟在5月底宣布，未來將在區域內全面禁止使用塑膠吸管、餐具和棉花棒等拋棄式塑膠製品。

然而，要改變民眾的習慣，談何容易。環保署日前預告，將自明年7月起，針對公部門、公私立學校、百貨公司與購物中心、連鎖速食店等4大類共8000家業者，不得提供店內一次性塑膠吸管。由於事先宣導不足，民進黨新北市黨部主委余天向黨主席蔡英文總統抱怨「吃珍珠奶茶用調羹？」蔡主席因此提醒部會首長，發言要謹慎。看來，究竟為何要禁用塑膠吸管，恐怕蔡主席也搞不清楚。

民眾如果對塑膠吸管與塑膠垃圾對海洋生物與海洋的危害無感，也就無法忍受吃珍珠奶茶沒有吸管所造成的不便。事實上，環保署宣布4大類業者禁止提供塑膠吸管在店內使用，並未限制其他質材的吸管，已經是非常寬鬆作法。

台灣四面環海，由於過度捕撈，以及每天製造大量塑膠垃圾流入海洋，許多近海漁源已枯竭，環保署限制店內提供塑膠吸管只是一個起點，如果民眾不願意配合，那麼海裡垃圾比魚多的一天將提前出現。為了救救海龜、救救海洋，拜託別再吸了。

(中國時報)