遊戲不上癮 小皇帝做自己

風神寶寶兒童劇團將作家哲也的小說《明星節度使》搬上舞台，陳昭賢飾演心地善良的貓族少女烏梅（左上），幫助遊戲成癮的小皇帝脫離電玩世界。（風神寶寶兒童劇團提供）

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中國時報
／台北報導

世界衛生組織（WHO）今年初將「遊戲成癮」列入精神疾病，相關規定也在昨（19）日上路。風神寶寶兒童劇團最新作品《明星節度使》，改編自作家哲也的同名小說，就是探討孩童遊戲成癮問題，教導孩子如何「做自己的主人」，別讓情緒和生活被遊戲綁架。7月起將在台中國家歌劇院、台北台灣戲曲中心、衛武營藝術文化中心三地巡演。

教他思考 真正要什麼

團長陳昭賢表示，這齣戲反映了現代社會的親子關係狀態，「如何改善孩子們遊戲成癮的症狀，絕對不能用強硬的手法，而是要引導孩子去思考，了解自己要的是什麼。像是劇中的小皇帝，最後選擇離開電玩遊戲，那是他自己主動做出來的選擇，因為他最終了解到，凡事過猶不及，即使遊戲再好玩，但過度沉迷，反而會失去許多，他真正理解這點，重新拾回快樂和幸福。」

《明星節度使》由許栢昂執導、倪瑞廷擔任編劇，故事描述一名愛玩電動遊戲的小皇帝，為了在遊戲裡保持活命，因而把身上的家當都交給葫蘆鬼，好換取生命點數，但最後連皇冠也要脫下來給葫蘆鬼時，他開始有了不一樣的思考。劇中要角除了小皇帝，還有上一齣戲《晴空小侍郎》的主角小侍郎，以及來自貓族的少女烏梅，都會在戲裡現身，共同幫小皇帝想辦法，化解他的困境。

好戲上檔 北中南巡演

出身歌仔戲家庭的陳昭賢表示，小皇帝在劇中破解電玩遊戲關卡，其實也是在破解人生的關卡，「觀眾除了可以看見動漫風、電玩風的舞台設計，我們也會維持團裡作品一貫風格，就是以歌仔戲身段表演、以歌仔戲的曲牌說故事，並且維持60%台語發音、40%國語發音，穿插現代流行語，讓現代觀眾、孩子們更親近傳統藝術。」

《明星節度使》將於7月21日至22日在台中國家歌劇院、8月25日至26日在台北台灣戲曲中心、12月15日至16日在高雄衛武營藝術文化中心演出。

(中國時報)

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