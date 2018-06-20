癌症有救 3美學者研發標靶藥

2018年唐獎生技醫藥獎得主19日公布，唐獎教育基金會執行長陳振川（左起）、中研院院士楊泮池、張文昌、龔行健等人出席記者會說明獲獎理由。（黃世麒攝）

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中國時報
／台北報導

2018年第三屆唐獎生技醫藥獎19日揭曉，由3名美國知名學者，分別是：東尼‧杭特（Tony Hunter）、布萊恩‧德魯克爾（Brian J. Druker）及約翰‧曼德森（John Mendelsohn）共同獲得，其貢獻在於發現酪胺酸激（酉每）為致癌基因，促成癌症標靶治療在臨床上的成功應用，透過這項治療機制，癌症可能被治癒，將不再是絕症。

見長於癌症學的杭特，出生於英國，現職為美國加州大學聖地牙哥分校藥學系兼任教授；他發現致癌基因Src是一個酪胺酸激（酉每），這項開拓性的研究發現，使他成為該研究領域鼻祖；而酪胺酸激（酉每）是標靶治療的原型，對於癌症治療貢獻卓越。

另一名獲獎學者為德魯克爾，現任美國奧勒岡健康與科學大學奈特癌症研究所所長；透過研究，他成功將Imatinib（商品名：基利克Gleevec）研發成口服藥，有效治療慢性骨髓性白血病；這項藥物的出現，患者存活率自5成提高至9成，被譽為21世紀最成功的癌症標靶治療藥物，2006年被列為台灣健保給付藥物。

同樣獲獎的曼德森，則是美國MD安德森癌症中心前任校長。他與團隊透過臨床研究，開發抗EGFR的抗體Cetuximab（商品名：爾必得舒Erbitux），最終獲得美國食品藥品監督管理局（FDA）核准，將此藥物用於治療大腸癌與頭頸癌。

台大醫學系教授楊泮池、台北醫學大學講座教授龔行健及台北醫學大學董事長張文昌，3人受邀出席發布會。楊泮池表示，2000年後，醫學界開始使用標靶藥物治療癌症，並且在臨床治療上，並發現標靶藥物能有效將癌細胞「鎖住」，且對9成病人有效，從而成為患者存活下來的「啟動引擎」。

(中國時報)

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