徐佳瑩從心出發搶接班 張惠妹歌喉圓熟議題廣

2018年06月20日 04:10 中國時報 許雅淳 、 尤嬿妮 、 蔡琛儀 報導

張惠妹的專輯作品包括同志、生死等議題，相當豐富。

飛的唱法和飛兒時期有不一樣，更有自由的感覺。（資料照片）

呂薔首度問鼎歌后，被視為「黑馬」。（資料照片）

彭佳慧前年拿下金曲歌后，Vocal真金不怕火煉。（資料照片）

專業人評金曲

第29屆金曲獎將於23日揭曉，本報邀請10位資深DJ、音樂人及製作人Book、Peter、Aiine、Rose、左光平、朱敬然、馬克、陳建寧、陳國華、鄭開來（依筆畫順序）預測今年「最佳國語女歌手獎」得主，並分析戰況，每人可投2票，結果由張惠妹（阿妹）以1票之差險勝徐佳瑩（Lala），彭佳慧、飛緊追在後，呂薔則排名墊底。

阿妹和Lala在本報投票戰況競爭激烈，阿妹以專輯《偷故事的人》第14次入圍、問鼎第4座歌后，除了深厚的Vocal底子，也一直勇於嘗試新的話題，歌曲不單單指情愛，還包括同志、生死議題。陳國華、馬克、左光平一致認為她封后呼聲高，陳國華稱讚：「阿妹的Vocal越來越純熟，行雲流水沒有瑕疵。」也特別提出「像是〈身後〉MV是用火葬的意義，她一直在議題上會做操作，藉此也讓她的歌能有不同的面相。」

馬克聽完阿妹的專輯《偷故事的人》，認為阿妹的呈現很真實又不匠氣，直呼：「真的很厲害！」若得獎，實至名歸。Peter覺得阿妹出道22年，還能找到新的方式去詮釋情歌，很不容易，且不同於身分阿密特，這次阿妹是選了與過去不同的方式來呈現。

Lala文青風格突出

阿妹和Lala各有擁護者，左光平直言，今年女歌手應該是「妹La之爭」，現階段的阿妹已毋須為比賽做專輯，然而她的作品仍在市場性、音樂性取得很好的平衡感。不過他也點出Lala曾獲最佳新人且3度入圍歌后，今年以專輯《心裡學》入圍可說是「水到渠成！」他認為Lala是這個時代需要的歌手類型，每次都能突破唱功以及對歌曲的詮釋方式。

朱敬然、Rose、Peter、鄭開來皆看好Lala封后，朱敬然表示：「我對她的唱功、情感表達相當欣賞。」他特別提到〈大頭仔〉這首歌曲，Lala有特別調整唱法配合作品，表現到位。Rose更讚本屆入圍女歌手的唱功都非常優秀，但Lala還多了文青及時代感，在入圍者中更加突出。

徐佳瑩上一張專輯《尋人啟事》也入圍金曲獎最佳國語女歌手獎，Peter認為她跟宋念宇（小宇）的狀態很類似，因上次沒拿獎，「他們把先前缺少的東西，這次都補起來了。」Lala這張《心裡學》代表從內心出發，所有的元素都很完美地搭在一起，表現進步很多。鄭開來也從最佳進步獎的角度去選，「Lala不斷進步、進化，也該是時候（稱后）了，由她接棒的時刻已到，具有歌壇世代交替的意義。」但他們也同樣肯定阿妹這次入圍作品很有新意及突破，真的很難得。

彭佳慧唱出女人心

阿妹和彭佳慧2人唱功旗鼓相當，讓陳建寧在投票時陷入兩難，陳建寧表示，他預測女歌手主要著重在Vocal，「2人比唱功勢均力敵，但阿妹在慢歌上減少音樂的編制，完全凸顯自己的Vocal，也嘗試Trap、電子音樂，完全呈現出自己想要呈現的方式。」而彭佳慧專輯《我想念我自己》，完全講出女人的心聲，她也跟熊仔合作嘻哈歌曲〈關你屁事啊〉，不論快歌、慢歌，發揮得爐火純青。

不過彭佳慧的舊愛陳國華則分析，彭佳慧的表現和Vocal，真金不怕火煉，但彭與Lala的歌曲比較沒有像阿妹牽涉的議題這麼廣，所以要看本屆金曲評審口味，是欣賞多元型發展，還是某首歌的展現上。

飛去年發行專輯《小太空》首次入圍金曲最佳國語女歌手獎，Aiine把第一票投給飛，「可以感受她跟飛兒時期不一樣，現在是自己創作，聽起來比較做自己，唱歌上更自由的感覺。」

呂薔曲風掌握驚豔

陳國華則視飛是金曲「黑馬」，他說：「飛剛出來就很搶眼，她的風格在於很空靈的唱法、清亮的Vocal，這點以前陳建寧處理的很好。她的聲線有個特別頻率，會令人很期待她的表現。」

呂薔曾入圍第24屆金曲新人，今年以專輯《O_LOVE》首度問鼎歌后，Book首力挺呂薔，認為她是大黑馬，「呂薔是很會唱的歌手，不管是在靈魂樂、抒情等曲風的詮釋上都很厲害，對於評審來說也是新聲音、新面孔，所以讓人耳朵驚豔的程度之高，是這次所有歌手中最跳出來的。」

第29屆金曲獎頒獎典禮將於23日在台北小巨蛋舉行。

(中國時報)