老蕭掌金曲「就這一次」

2018年06月20日 04:10 中國時報 許雅淳 、林彥君 報導、林彥君

蕭敬騰（老蕭）19日舉辦《欲望反光》發片記者會 ，對於23日將首度挑梁主持金曲獎頒獎典禮，他昨在記者會上對主持人曾國城說：「我這輩子就主持這一次，我不會再碰了！」事後被問及為何會有這種想法？他僅搖頭，不願再透露更多細節。

老蕭坦言在準備過程中，面臨到許多難題，昨訪問過程中，他頻說：「我現在應該要回家才對，要準備練習。」感受得到他對於主持金曲頗有壓力，也很緊張。而每年的三金典禮主持人免不了會被大眾批評，他表示「我從接下的那一刻，就是會被罵，知道是找死，讓大家好好教訓我。」

近期都在閉關

他表示典禮結束後，絕對不會去滑手機，也不立刻去看大家的評論，笑說：「我應該半個月後才會去看吧。」他認為通常特別在意的事，就特別不看，「我會盡最大的努力去完成，反正一定會有正反面評價。」

對此金曲總製作人陳鎮川表示，近期看到老蕭為了籌備典禮，花了很多心思，強調「他真的非常非常拚命！我只能用『拚命』兩個字，來形容他給我的感覺。」

陳鎮川認為老蕭很有想法，也會出其不意地有新點子，「他每天都給我不一樣，而且很大的驚喜，他付出了大家想像不到的努力來準備，我很感動，但一切的一切都是最高機密，當天分曉，希望大家看得到他的誠意。」

老蕭近期都在閉關，和金曲團隊討論典禮環節，已推掉3場商演，及暫停錄音，近期也向大陸節目請假，至於服裝套數，須等金曲當天讓觀眾有驚喜，暫時無法透露。老蕭新專輯《欲望反光》將於22日正式發行，他將在7月15日舉辦「讓騰為你唱情歌」粉絲見面會。

(中國時報)